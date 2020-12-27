疫期需求大 鋁罐生產不及

疫情期間罐裝飲料需求大，鋁罐生產跟不上。(美聯社)

疫情 期間由於「鋁短缺」，民眾們可能已經註意到在當地超市中一些飲料貨源有限的跡象。事實上業內並不缺少鋁，但缺少鋁罐。

據KXAN電視台報導，美國 製罐公司（American Canning）首席執行官David Racino解釋，目前的大問題只是想方設法製出盡可能多的罐，今年的製造商完全趕不上疫情帶來的需求。Racino說，「2020年本來預計美國將使用約970億個易拉罐。我認為它現在將接近1070億罐或類似水平」。

一切始於春季疫情開始，一切商業都關閉，現場消費也暫停。啤酒廠和其他手工藝飲料企業不得不進行調整。「他們將所有需求轉移到包裝」， Racino解釋說。但罐子製造商只接受大批訂單，這使小企業很難達到。

冷飲櫃（soda fountain）的生意消失了。因此大汽水公司也將許多產品轉移到了易拉罐，這對供應鏈造成了很大的壓力。Racino說，「當Anheuser Busch（啤酒公司）、Molson Coors（啤酒公司）、胡椒博士（Dr. Pepper）、可口可樂 都拿不到他們的易拉罐時，對小公司來說就更困難了」。Racino認為，到2021年易拉罐的生產可能仍會持續緊張。