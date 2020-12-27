數學網課成效差 教育界頭大

虛擬環境下，把數學學好是項困難的挑戰。(Getty Images)

達拉斯晨報報導，新冠肺炎疫情 ，中斷全美數以百萬計學生的教育 ，特別是數學成績的提升，在疫情期間更顯艱難。

達拉斯獨立學區 （Dallas ISD）一項分析發現，疫情期間，半數學生數學成績下滑，近三分之一學生閱讀成績下滑。

教育工作者指出，可能的原因，包括家長不那麼願意在家中替學童解決數學問題，他們可以幫助孩童閱讀，但虛擬環境下學數學卻很困難。

教師通常通過查看，檢視學生的理解程度，而孩子們通常依靠觸覺學習工具（如積木或硬幣）理解數學新概念。

此外，數學課程是層層遞進的。在解決更複雜的方程式前，學生需掌握基礎技能。一名研究人員說，這些循序漸進的過程，需花長時間進行，但要退步則很快。

達拉斯特許學校KIPP Destiny小學助理校長Marco Walder說，「學生若不會加法，就不能乘法，也就不會除法。」

達拉斯公立學校領導者承認，在學年結束時，他們無法達到疫情前的學術目標，他們正努力幫助孩子們。

達拉斯獨立學區評估主管Aaron Ware表示，「我們也不能期望，所有孩子，兩年後都能跟上學習進度。」

此外，校方還意識到，他們需找到方法支持學生的精神健康，許多孩子已患有數學焦慮症，如今他們不得不在充滿孤獨和壓力的時刻學習數學。

一些研究人員，希望今年的疫情，能迫使管理者重新建構數學教學。

德州大學教授Tia Madkins說，現在是時候讓數學課程與現實世界有更多聯繫，減少死記硬背。一些教育者並表示，「需調整對學生的期望值。」