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美南大專校聯會 助學金申請起跑

休士頓訊

2021年美南大專校聯會獎助學金即日起至明年2月28日前報名。校聯會獎助學金，分11類進行甄選。

1.華裔青年從政獎學金：主旨在鼓勵有志從政的華裔青年爭取在立法機構基層學習的良機，名額二名，每名金額2000元。申請者必須是在大學或研究所(包括法學院)的學生，并且已取得或有意取得國會、德州州議會或休士頓市議會中任何一議員辦公室的實習生職位。

2.優秀學生獎學金：開放給12年級的高中生申請。依據學生的學業成績、領導才能、社區服務、與課外活動來甄選得獎者。校聯會傳統獎學金，名額六名，每名金額1000元。張玉瑩女士紀念獎學金（社區服務），名額一名，金額1000元。樓迪善將軍及夫人紀念獎學金，名額一名，金額1000元。夏元治先生及夫人紀念獎學金，名額二名，每名金額1000元。台北科技大學校友獎學金，名額一名，金額1000元。

3.范增瑩女士紀念獎學金（社區服務）：台灣大學校友蔡亞麟先生為紀念其妻范增瑩女士所設。是以社區服務卓越貢獻，有志上大學的12年級高中生為對象。名額一名，金額3000元。

4.領導才能／社區服務獎學金：大專校聯會提供。為鼓勵從台灣高中或大學畢業，現就讀大休士頓地區大學或研究所，有卓越領導才能／社區服務的學生所設。名額二名，每名金額2000元。

5.校聯會助學金：是以家境需求補助、有志上大學的12年級高中生為對象。包括張東朝先生及夫人紀念獎學金名額五名，每名金額2000元。林瑞發先生紀念獎學金，名額一名，金額3000元。凌坤女士紀念獎學金，名額一名，金額2000元。休士頓台北幸安小學校友會助學金，名額及金额未定。RLC基金助學金，名額及金额未定。

6.楊秀鶴女士紀念獎學金:是以品學兼優、家境需求補助、有志上大學的Northbrook高中12年級學生為對象。名額一名，金額3000元。

7.馬驥驃博士紀念獎學金：是以品學兼優、家境需求補助、大學或研究所物理系的學生為對象。名額一名，金額3000元。

8.顧志慧女士紀念獎學金：是以運動方面有卓越成就、家境需求補助、有志上大學的12年級高中生為對象。名額一名，金額3000元。

9. 舒喬(JoelSchmieg)先生紀念獎學金：是以品學兼優、家境需求補助、有志上大學的Lamar Consolidated Independent School District高中12年級學生為對象。名額一名，金額4000元。

10.音樂獎學金：大學或研究所音樂系學生為對象。謝文治教授及夫人音樂紀念獎學金名額一名，金額2000元。石山地產音樂獎學金，名額一名，金額2000元。

11.國際台北大師星秀音樂節獎學金：提供音樂學子有機會與國際知名大師一起生活及交流音樂的機會。名額一名，金額3500元。

以上所有獎學金，都將於2021年六月的校聯會「獎學金之夜」舉行頒獎儀式。有關各類獎學金的詳細申請辦法及表格，請見校聯會網頁http://www.jccaa.net/或電詢獎學金召集人鄭大展281-919-9576;[email protected]

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