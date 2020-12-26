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小狗頭卡鋼圈5天 居民急搶救

布拉左里亞訊
救援人員試圖將鋼圈取下。（Three Little Pitties All Breed Rescue ）
救援人員試圖將鋼圈取下。（Three Little Pitties All Breed Rescue ）

德州布拉左里亞縣（Brazoria County）一隻名叫「醃黃瓜」的狗被輪胎的鋼圈卡住脖子足足五天，救援人員用救生鉗切開鐵圈才將它救出，目前無生命危險，正在休養當中。

在Angleton的Old Rodeo Arena地區附近，23日當地居民發現了這隻被鋼圈卡住頭的狗，並餵給他水和雞湯。這位居民試圖用油等方法將其安全救出，但沒有成功。目前並不清楚「醃黃瓜」是如何被卡住的。

這名居民隨後打電話給布拉左里亞縣警員Kelly Russel，她同時也是當地救援小組的成員。

Kelly Russel說，她不認為是有人故意為之。救援人員表示，「醃黃瓜」很容易窒息而死，它當時頭部腫脹，情況危急。

隨後Kelly Russel將「醃黃瓜」帶至Six Veterinary醫院。獸醫們也沒辦法將鋼圈取下。獸醫們為其注射了鎮靜劑，並撥打了密蘇里市（Missouri）消防員的電話。消防員用救生鉗將鐵圈割開，「醃黃瓜」終於死裡逃生。

救援組織Three Little Pitties All Breed Rescue表示，目前小狗頭部還未消腫，因為戴頭套有點緊張。但目前它在休養和康復中。「醃黃瓜」生命體徵完好，頸部沒有外傷。

Kelly Russel說，未來會給小狗打疫苗，做好其他措施。「醃黃瓜」預計28日出院，隨後它會被暫時寄養到別人家，直到找到最後的領養人。

被輪胎鋼圈卡住頭的「醃黃瓜」。（Three Little Pitties All...
被輪胎鋼圈卡住頭的「醃黃瓜」。（Three Little Pitties All Breed Rescue ）
小狗最終獲救。（Three Little Pitties All Breed R...
小狗最終獲救。（Three Little Pitties All Breed Rescue ）

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