小狗頭卡鋼圈5天 居民急搶救

救援人員試圖將鋼圈取下。(Three Little Pitties All Breed Rescue )

德州 布拉左里亞縣(Brazoria County)一隻名叫「醃黃瓜」的狗被輪胎的鋼圈卡住脖子足足五天,救援人員用救生鉗切開鐵圈才將它救出,目前無生命危險,正在休養當中。

在Angleton的Old Rodeo Arena地區附近,23日當地居民發現了這隻被鋼圈卡住頭的狗,並餵給他水和雞湯。這位居民試圖用油等方法將其安全救出,但沒有成功。目前並不清楚「醃黃瓜」是如何被卡住的。

這名居民隨後打電話給布拉左里亞縣警員Kelly Russel,她同時也是當地救援小組的成員。

Kelly Russel說,她不認為是有人故意為之。救援人員表示,「醃黃瓜」很容易窒息而死,它當時頭部腫脹,情況危急。

隨後Kelly Russel將「醃黃瓜」帶至Six Veterinary醫院。獸醫們也沒辦法將鋼圈取下。獸醫們為其注射了鎮靜劑,並撥打了密蘇里市(Missouri)消防員的電話。消防員用救生鉗將鐵圈割開,「醃黃瓜」終於死裡逃生。

救援組織Three Little Pitties All Breed Rescue表示,目前小狗頭部還未消腫,因為戴頭套有點緊張。但目前它在休養和康復中。「醃黃瓜」生命體徵完好,頸部沒有外傷。

Kelly Russel說,未來會給小狗打疫苗 ,做好其他措施。「醃黃瓜」預計28日出院,隨後它會被暫時寄養到別人家,直到找到最後的領養人。