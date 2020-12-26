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聖誕樹釀惡火 消防員暖心送禮

編譯組／綜合報導
消防員設法給孩子們送上了聖誕禮物。（East Montgomery縣消防局臉書）
消防員設法給孩子們送上了聖誕禮物。（East Montgomery縣消防局臉書）

臨近聖誕節，住在New Caney街上的Ulises Manriquez的聖誕樹引發火災，燒毀了一家人多年積蓄。暖心的是，消防員設法給孩子們送上聖誕禮物。

12月14日，32歲的Manriquez和妻子給三個孩子包好了禮物放在聖誕樹下。但第二天上班時，他接到房東打來的電話急忙趕回家時，大火已撲滅了，但屋裡的財物損失慘重。

接到報警電話的是東蒙哥馬利(East Montgomery)縣消防局的38歲隊長Eran Denzler，他從前門進入房屋，向左看了一眼進入客廳。他看到禮物仔細地堆在聖誕樹下，但著火了。幸好消防員撲滅大火，無人受傷。然後他們開始將聖誕禮物搬出屋。Denzler注意到前門廊上一輛被燒毀的自行車，那是夫婦倆給兒子的禮物。

滅火後，消防員們湊在一起商量能為這家人做些什麼。他們聯繫了Splendora警察局，並從該局的慈善玩具捐贈中獲得了一些玩具，消防部門和警察部門提供了幫助。12月16日他們送給Manriquez這家孩子一些禮物，包括每個孩子一輛自行車，女兒獲得化妝品，兒子則獲得玩具槍，還有籃球等。「我們希望他們在拆開禮物時，有聖誕節的感覺」，Denzler隊長說。

Denzler估計有25％的房屋受損。Manriquez一家估計損失了大約70％的財產。他們在這所房子裡住了兩年，但失去的卻是一生的工作和積蓄，包括用品、用作聖誕節裝飾品的孩子們照片，妻子的超音波錄像。

消防員設法給孩子們送上了聖誕禮物。（East Montgomery縣消防局臉書）
消防員設法給孩子們送上了聖誕禮物。（East Montgomery縣消防局臉書）
消防員設法給孩子們送上了聖誕禮物。（East Montgomery縣消防局臉書）
消防員設法給孩子們送上了聖誕禮物。（East Montgomery縣消防局臉書）

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