員工勇救亞裔 華人5天募10萬

主流媒對歐文(Owen)的相關報導。（白先慎提供）

2020年3月14日，居住在德州Midland的亞裔 Bawi Cung一家正在Sam's Club裡買東西，19歲的嫌犯Jose Gomez把這家緬甸人當成華人 ， 認為他們會傳播新冠病毒，於是揮刀從背後刺向了他們，甚至連2歲和6歲的兩個幼童都沒有放過。

歐文(Zach Owen)是這家Sam's Club店內員工，他看到了這個暴力襲擊場景，在周圍的人都嚇得避之不及的時候，歐文挺身而出，赤手空拳奪下嫌犯的兇刀，救了Bawi一家人的性命，而歐文的腿和手都受了傷。在海關和邊境保護局工作的Bernie Ramirez也衝過去幫忙，一起制伏了嫌犯 。警方隨後趕到並逮捕嫌犯。

歐文隨後被送往醫院，手上縫了30多針，腿上縫了12針。他右手的抓力永久性地下降了60%，這意味著他未來的職業生涯都將受到影響。

近日，華人社區發起為歐文募款，因為歐文從未以英雄自居，但他真實的義舉，挽救了一個亞裔家庭。現在他正在經歷身心兩方面的困難，德州華裔社區為他設立的GoFundMe。積少成多，不要讓英雄流血之後還流淚。

在開始募款的頭五天，捐款就已經超過了十萬美元 。根據募捐發起人提供的信息，募捐到的頭五萬美元將用於歐文的醫療費用、和補助因誤工造成的收入減少及其引發的生活困難。接下來的一萬美元，將幫助歐文購買一輛二手車，因為他的車在2020年12月10日報廢了。超出六萬美元以上的善款，將在歐文和Bawi Cung一家之間平分，因為Bawi的兩個孩子也需要醫療費來治療他們臉上留下的巨大傷疤。

2017年，當倆位印度裔工程師被錯當成伊朗人而受到攻擊，一死一傷，一位白人青年Ian Grillot為了幫助受害人而身中數槍。印度社區為了感謝Ian的見義勇為，為他募款十萬美元。華人社區也希望為歐文募得十萬美元，同時給Cung一家四萬美元，目前還差兩萬多美元。

華裔社區為歐文設網站http://gofund.me/81064494。12月27日與歐文和Bawi Cung的網上見面會設在https://us02web.zoom.us/j/88089907189。