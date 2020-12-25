我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CDC：英國搭機赴美乘客 須交三日內新冠檢測報告

你不知道的紐約今春疫情：華人染新冠 近4成喪命

休士頓亞商會 高管培訓班招生

休士頓訊
休士頓亞裔商會，企業家高管培訓班即將開學。
休士頓亞裔商會，企業家高管培訓班即將開學。

由休士頓亞裔商會（Asian Chamber of Commerce）開設、富國銀行（Wells Fargo）獨家贊助的企業家高管培訓班，在大家的千呼萬喚下，跳過了艱難的2020年，定於2021年1月9日開課。

本屆企管班由次疫情的關系，改爲線上課程，並計畫組織三次線下的活動。這個方案讓課程可以更安全地進行，並降低運作成本，學員費用也做了大幅度的下調，同时還擴充了課程的數量和質量。保留了歷屆學員一致認爲最實用的商業計畫制定，財稅專業知識，勞工進出口稅法，政府及大企業合同投標等內容；還針對今年的特殊商業環境，增加了大家關注的市場應對和企業的數位轉型等與時俱進的應急課程。

2021年的企管班組委會，沿襲亞裔商會的優良傳統，都是由歷屆的企管班學員組成。企管班的宗旨是希望通過這個平台，幫助更多的亞裔小型企業及個人，讓學員在知識面和社交網方面都有更進一步的提升；為亞裔商圈營造一個更適合當地經商環境的氛圍，把亞裔小企業的整體競爭力逐步提升，從而擴大在主流市場的占有份額。

此次企業家培訓班主要課程包括商業計劃、財務、金融、營銷、合同法和勞工法、獲取政府和大公司訂單的途徑與技巧等，共10+1周課程。每周六上午9-12時上課, 每次3個小時課堂時間，並有課前交流、講師授課、問答、講師和學員互動，2021年1月9日開課 (上午8時30分開放互動聊天時間) 。

各個科目均由相關領域的成功企業家/專家主講和分享成功經驗，全程以中文授課爲主。

休士頓亞裔商會，企業家高管培訓班即將開學。
休士頓亞裔商會，企業家高管培訓班即將開學。

講師陣容（部分）：

• 顧建平：三菱集團麗陽美國公司總裁、中歐商學院的企業管理碩士

• Christine M. Hollinden：Hollinden市場+戰略營銷創始人、講師

• 信心：Briggs & Veselka合夥人、美國稅務專家、CPA

• Brian Gargano：Nguyen & Chen LLP（元臣律師事務所）

• 張碩陽：市場營銷學博士/ Z LAB 公司總裁

• David Hsu： Import and Export Attorney, （Givens & Johnston，PLLC）

• 李明： Offshore Intel 首席運營官

• SBA： 聯邦小型企業管理局高級顧問

• City of Houston： 休士頓城市發展與商業管理局

• Wells Fargo： 富國銀行高級金融顧問，高級商業貸款專員

註冊費用：每人$518。贈送價值$200的亞裔商會個人會員資格一年。

授課地點：網上

報名註冊網站: https://asianchamber-hou.org/execprog

中文聯系人：Jason Jing 310-892-8666；英文聯系人：Barbara Gallo 713-782-7222

本期培訓班只招收25名學員，額滿爲止。報名截止日期爲1月4日。由于名額有限，組委會保留其最終錄取決定權。本期不能參與者，將被安排在下一期。

休士頓亞裔商會，企業家高管培訓班即將開學。
休士頓亞裔商會，企業家高管培訓班即將開學。

亞裔 美國 勞工

上一則

超暖郵差 送染疫母親關愛包裹

下一則

美京華人中心 古箏網課招生

延伸閱讀

疫情凶猛籲居家 休城擬祭宵禁

疫情凶猛籲居家 休城擬祭宵禁
飛行員新冠瀕死 戰疫八個月返家過節

飛行員新冠瀕死 戰疫八個月返家過節
全球首家商業太空站總部 落腳休士頓

全球首家商業太空站總部 落腳休士頓

邁阿密台商會年終聚餐 歡送高明彥、孫博先

邁阿密台商會年終聚餐 歡送高明彥、孫博先
屋崙華埠商會線上會議 社區聯絡員：節日取錢 注意這2點

屋崙華埠商會線上會議 社區聯絡員：節日取錢 注意這2點
北美洲台灣商會理監事會議 蕭美琴盼台美關係持續深化

北美洲台灣商會理監事會議 蕭美琴盼台美關係持續深化

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
定1萬4000多元的貨，卻收到多出10萬元的付款，異常作法讓業者起疑。(家具店業者提供)

貨款平白多付10萬 華裔險遭詐騙

2020-12-22 14:26
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21
以新鮮海產著稱的Leagal Seafoods在大波士頓區有19家連鎖店。(記者唐嘉麗／攝影)

不敵疫情衝擊 波士頓著名海鮮連鎖餐館易手

2020-12-21 09:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒

2000元紓困現金支票提案 在眾院遭拒
剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制

剩下四周 川普還會幹什麼…不想走人的總統 愈來愈不可控制
「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客

「她是中國人、她有新冠病毒」 六嫌紐約地鐵毆打未戴口罩乘客
瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照

瓦解泰國君主制好形象！流亡學者公布王妃外洩私密照
大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用

大量使用3C 用枸杞補眼？中醫師提醒這些人不能用