休士頓亞商會 高管培訓班招生

休士頓亞裔商會，企業家高管培訓班即將開學。

由休士頓亞裔 商會（Asian Chamber of Commerce）開設、富國銀行（Wells Fargo）獨家贊助的企業家高管培訓班，在大家的千呼萬喚下，跳過了艱難的2020年，定於2021年1月9日開課。

本屆企管班由次疫情的關系，改爲線上課程，並計畫組織三次線下的活動。這個方案讓課程可以更安全地進行，並降低運作成本，學員費用也做了大幅度的下調，同时還擴充了課程的數量和質量。保留了歷屆學員一致認爲最實用的商業計畫制定，財稅專業知識，勞工 進出口稅法，政府及大企業合同投標等內容；還針對今年的特殊商業環境，增加了大家關注的市場應對和企業的數位轉型等與時俱進的應急課程。

2021年的企管班組委會，沿襲亞裔商會的優良傳統，都是由歷屆的企管班學員組成。企管班的宗旨是希望通過這個平台，幫助更多的亞裔小型企業及個人，讓學員在知識面和社交網方面都有更進一步的提升；為亞裔商圈營造一個更適合當地經商環境的氛圍，把亞裔小企業的整體競爭力逐步提升，從而擴大在主流市場的占有份額。

此次企業家培訓班主要課程包括商業計劃、財務、金融、營銷、合同法和勞工法、獲取政府和大公司訂單的途徑與技巧等，共10+1周課程。每周六上午9-12時上課, 每次3個小時課堂時間，並有課前交流、講師授課、問答、講師和學員互動，2021年1月9日開課 (上午8時30分開放互動聊天時間) 。

各個科目均由相關領域的成功企業家/專家主講和分享成功經驗，全程以中文授課爲主。

休士頓亞裔商會，企業家高管培訓班即將開學。

講師陣容（部分）：

• 顧建平：三菱集團麗陽美國 公司總裁、中歐商學院的企業管理碩士

• Christine M. Hollinden：Hollinden市場+戰略營銷創始人、講師

• 信心：Briggs & Veselka合夥人、美國稅務專家、CPA

• Brian Gargano：Nguyen & Chen LLP（元臣律師事務所）

• 張碩陽：市場營銷學博士/ Z LAB 公司總裁

• David Hsu： Import and Export Attorney, （Givens & Johnston，PLLC）

• 李明： Offshore Intel 首席運營官

• SBA： 聯邦小型企業管理局高級顧問

• City of Houston： 休士頓城市發展與商業管理局

• Wells Fargo： 富國銀行高級金融顧問，高級商業貸款專員

註冊費用：每人$518。贈送價值$200的亞裔商會個人會員資格一年。

授課地點：網上

報名註冊網站: https://asianchamber-hou.org/execprog

中文聯系人：Jason Jing 310-892-8666；英文聯系人：Barbara Gallo 713-782-7222

本期培訓班只招收25名學員，額滿爲止。報名截止日期爲1月4日。由于名額有限，組委會保留其最終錄取決定權。本期不能參與者，將被安排在下一期。