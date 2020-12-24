FBI懸賞緝糖城銀行劫匪

銀行監視器拍攝到的搶銀行嫌犯。（警方提供／FOX26）

聯邦調查局和德州 糖城（Sugar Land）警方正在尋求公眾幫助，確認上周在糖城搶劫銀行的嫌疑人身份。

聯邦調查局暴力犯罪專案組（FBI Violent Crime Task Force）和糖城警察 局（Sugar Lad Police Department）說嫌犯於上周五上午11時50分走進位於Southwest Freeway 15200號街的德州銀行（Bank of Texas）。嫌犯直接交給櫃員一張紙條威脅其交出銀行的錢財。

由於害怕自己的生命受到威脅，櫃員交給了嫌犯一些數額不詳的現金。嫌犯隨即進入一輛深色的本田 雅閣（Honda Accord）轎車，該車的後車箱上裝有擾流板，過程中沒有人受傷。

相關部門表示，嫌犯是一名體格消瘦的白人或中東裔男子，大約在20-30歲之間，身高約5呎10吋。在搶劫過程中，嫌犯穿著黑色夾克，黑色T恤，灰色長褲，棕色皮鞋和一個藍色醫用口罩。不清楚嫌犯是否持有槍械。

福遍縣犯罪防治系統（Fort Bend Crime Stopper）將懸賞提供本案相關信息的人士。希望提供線索的居民可以撥打281-342-TIPS或在fortbend.crimestoppersweb.com提交信息。