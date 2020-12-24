飛行員新冠瀕死 戰疫八個月返家過節

英國飛行員Nicholas Synott在休士頓醫院，和新冠病毒奮戰了八個月，終於出院回家過聖誕。（ABC13電視台）

一名國際飛行員在休士頓 醫院，和新冠病毒奮戰了八個月，一度甚至不得不靠呼吸機維持生命，如今他終於能在聖誕節 前，出院回家與親友團聚。

據ABC13電視台報導，原駐地在英國 倫敦的飛行員Nicholas Synott是這場新冠疫情的奇蹟。今年3月，在他去休士頓的定期旅行中，發現自己感染了新冠病毒，並住進U.T. Health和Memorial Hermann醫院。

醫師表示，他們和Synott相處了幾個月，他一度呼吸衰竭，被放置在呼吸機上，然後被放置在心臟和肺部機器上。U.T. Health醫院的Biswajit Kar醫師說，他身體的每個器官，都受到病毒影響。但由於他的健康狀況非常好，所以他能在病情如此嚴重情況下，還能生存下來，大家都為他能戰勝病毒感到高興。

在奮戰了八個月後，Synott終於回到英國。那麼他究竟是如何活下來的？

Memorial Hermann醫院的Bindu Akkanti醫師表示，大家都一度懷疑他是否能活下來，因為病毒引發了其他器官的疾病，使用了眾多的藥物。但是他的妻子起了關鍵性的作用。他的妻子Nicki八個月來，幾乎每天都在病床邊陪伴著他。

Synott表示，在妻子支持下，及想回到孩子身邊的想法，讓他戰勝了病魔，這是一次艱難的旅程，但他們都做到了。他希望有一天再次回到休士頓，他想參觀休士頓的動物園，因為他每天從醫院的窗戶都能看到那裡。他說，他想回來，想拜訪所有的朋友，並親自感謝他們為他所做的一切。