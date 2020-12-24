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疫情凶猛籲居家 休城擬祭宵禁

休士頓訊

休士頓地區在聖誕節前夕，新冠病毒確診人數猛增，哈里斯縣縣長Lina Hidalgo和休士頓市長Sylvester Turner 23日敦促居民注意安全，盡可能取消所有假日聚會，且不排除未來執行宵禁

Hidalgo表示，特別是在假日，拜訪朋友和家人都是很誘人的，尤其考慮到現在疫苗已經問世，但在這個假日季節，隨著病毒在整個德州及全國肆虐，大家面臨著最大的挑戰。重症監護病房(ICU)的病人數量並沒有停止增加，整個德州社區都進入危險地區，請向親人表明，在這個假期裡，愛他們的方式就是待在家裡，今年應該擱置探親訪友的計畫。

她說，她和Turner市長希望共同努力，傳達出今年取消聚會的嚴肅性。

市長Turner表示同意她的意見，因為他們一直在談論縣市的疫情發展。確診陽性率正在增加，重症監護病房比六個星期前有所增加，現在進入聖誕假，希望大家為確保親人和自己的安全，重新安排假期計劃，這樣做很重要。

Turner在簡報中說，休士頓市23日增加了634例新增病例，使該市的確診總數達到11萬2056例。

在簡報會之前，休士頓企業主擔心可能會再度關閉，儘管官方尚未選擇實行宵禁，但Hidalgo表示，不排除宵禁的可能性。

休士頓 宵禁 德州

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