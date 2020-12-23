聖安東尼奧食物銀行發放 車龍不見尾

前往聖安東尼奧食物銀行領取食物的車龍。(聖安東尼奧食物銀行網頁)

聖安東尼奧食物銀行22日舉辦大規模食物發放，由於這是耶誕節 之前最後的一次，因此前來排隊領東西的「車龍」見首不見尾，應節的肉類則是平常沒有的好料。

自從疫情爆發以來，聖安東尼奧食物銀行每兩周在阿拉莫圓頂體育館(Alamodome)的停車場舉辦一次食物發放，過去半年以來，排隊領東西的人不減反增，可見食物欠缺問題的嚴重。這次是特別為耶誕節的晚餐準備的物品，有幾家肉品大廠捐贈了大餐用的肉類食品，包括牛胸肉(brisket) 、香腸(sausage)等，這是平時見不到的種類，食物銀行多半是贈送罐頭與包裝食品，但這次也有雞蛋、蔬菜、水果和麵包等。

正值貧窮人欠缺食物的時候，達拉斯一位在北德州 食物銀行(North Texas Food Bank)擔任司機的男子，日前休旅 車連同拖車都被偷走。諾克斯(Kenneth Knox)是單親爸爸，他有一兒一女，五個月前他購買了一部拖車，開始以割草和整理庭園作為副業，希望多存些錢給孩子有更好的未來，他曾經得過大腸癌，治癒以後他了解人生無常的道理，他希望在有生之年多讓孩子在學識上奠定基礎，這部拖車也替食物銀行運送物品。

上周五他在食物銀行上班的時候，七歲的女兒打電話來，告訴他前院停的休旅車和拖車都不見了，達拉斯市警局接獲報案以後，調閱錄像發現有人在天亮之前把那輛雪佛蘭太浩(Chevy Tahoe)開走了，但是警方沒有辦案可用的線索，因此把車牌和照片公布，希望民眾多加注意。

諾克斯的損失大約是2萬1000元，他的一位同事在GoFundMe網站上開設了一個帳戶，邀請社區人士踴躍捐獻，好讓諾克斯和他的兩個孩子能過一個快樂的耶誕節。