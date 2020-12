議員遊說川普 太空軍司令部選址德州

德州民代希望川普選聖安東尼奧為太空軍總部。(太空軍總部)

川普 總統一年前增設的「太空 部隊」(Space Force) ,目前正在找尋設立司令部的地點,德州的兩位聯邦參議員和多數眾議員向川普致函,希望讓聖安東尼奧雀屏中選。

12月18日是太空部隊成立一周年紀念日,創軍的川普總統忙著為大選翻盤,改由潘斯副總統到佛州 為建軍周年致詞。美國抵抗外敵的軍種原本有四,陸軍的官兵稱為Soldier,空軍的叫做Airman,海軍的是Sailor,陸戰隊則是Marine。潘斯演說的重點,是宣布太空部隊的成員叫做Guardian(衛士) ,四個軍種變成了五個。

不過這個名稱似乎是襲自「漫威電影系列」(Marvel franchise)中的「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy,中國大陸譯為銀河護衛隊) ,潘斯的演說在電視新聞中播出後,星際異攻隊的導演詹姆斯鞏恩(James Gunn)心懷不滿,他在推特上發文說:「我們能不能告這個呆子?」(Can we sue this dork?)。

太空部隊成軍才一年,但這已不是第一次疑似剽竊(plagiarism)的作為,今年1月太空部隊為隊徽舉行揭幕典禮時,科幻電影迷立刻發現那像是「星艦迷航記」(Star Trek)裡面「星際艦隊」(Starfleet)的隊徽。目前太空部隊已有約4000名隊員,佛州兩座空軍基地本月初改為太空部隊的基地。

德州聯邦參議員柯寧(John Cornyn)和克魯茲(Ted Cruz)連同德州的多位眾議員,聯名向川普致函,他們懇切希望川普在離職前下令把聖安東尼奧指定為太空部隊的司令部;另外五個被考慮的地點是在新墨西哥州、阿拉巴馬州、佛州、科羅拉多州和內布拉斯加州。

川普的鐵粉認為設立太空部隊的構想極具遠見,只有天才能想得出;反川人士則認為他不去認真處理當務之急,卻想要去對抗不存在的敵人。究竟是遠見還是愚見,歷史將會做正確的評價。