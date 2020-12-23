我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英高院申請保釋成功 保釋金1千萬港幣

周星馳被追7千萬港幣佣金 法官裁定舊愛于文鳳敗訴

議員遊說川普 太空軍司令部選址德州

聖安東尼奧訊
德州民代希望川普選聖安東尼奧為太空軍總部。(太空軍總部)
德州民代希望川普選聖安東尼奧為太空軍總部。(太空軍總部)

川普總統一年前增設的「太空部隊」(Space Force) ，目前正在找尋設立司令部的地點，德州的兩位聯邦參議員和多數眾議員向川普致函，希望讓聖安東尼奧雀屏中選。

12月18日是太空部隊成立一周年紀念日，創軍的川普總統忙著為大選翻盤，改由潘斯副總統到佛州為建軍周年致詞。美國抵抗外敵的軍種原本有四，陸軍的官兵稱為Soldier，空軍的叫做Airman，海軍的是Sailor，陸戰隊則是Marine。潘斯演說的重點，是宣布太空部隊的成員叫做Guardian(衛士) ，四個軍種變成了五個。

不過這個名稱似乎是襲自「漫威電影系列」(Marvel franchise)中的「星際異攻隊」(Guardians of the Galaxy，中國大陸譯為銀河護衛隊) ，潘斯的演說在電視新聞中播出後，星際異攻隊的導演詹姆斯鞏恩(James Gunn)心懷不滿，他在推特上發文說：「我們能不能告這個呆子？」(Can we sue this dork?)。

太空部隊成軍才一年，但這已不是第一次疑似剽竊(plagiarism)的作為，今年1月太空部隊為隊徽舉行揭幕典禮時，科幻電影迷立刻發現那像是「星艦迷航記」(Star Trek)裡面「星際艦隊」(Starfleet)的隊徽。目前太空部隊已有約4000名隊員，佛州兩座空軍基地本月初改為太空部隊的基地。

德州聯邦參議員柯寧(John Cornyn)和克魯茲(Ted Cruz)連同德州的多位眾議員，聯名向川普致函，他們懇切希望川普在離職前下令把聖安東尼奧指定為太空部隊的司令部；另外五個被考慮的地點是在新墨西哥州、阿拉巴馬州、佛州、科羅拉多州和內布拉斯加州。

川普的鐵粉認為設立太空部隊的構想極具遠見，只有天才能想得出；反川人士則認為他不去認真處理當務之急，卻想要去對抗不存在的敵人。究竟是遠見還是愚見，歷史將會做正確的評價。

太空 川普 佛州

上一則

聖安東尼奧食物銀行發放 車龍不見尾

下一則

消除大眾擔憂 州長艾伯特接種疫苗

延伸閱讀

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？

9千億疫情紓困急轉彎…川普拒簽預算 想要「大撒幣」？
國會1/6確認大選結果 川普死忠者「密謀杯葛」

國會1/6確認大選結果 川普死忠者「密謀杯葛」
追蹤人數歸零！拜登不繼承川普用的總統官方推特帳號

追蹤人數歸零！拜登不繼承川普用的總統官方推特帳號
世界晚報／抨擊川普淡化駭客攻擊 拜登：「我將嚴肅面對」

世界晚報／抨擊川普淡化駭客攻擊 拜登：「我將嚴肅面對」
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
川普一口氣特赦20人 包括穆勒調查案認罪2人

川普一口氣特赦20人 包括穆勒調查案認罪2人

熱門新聞

關帥。(友人提供)

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

2020-12-22 14:33
楊恩出面控訴警察行為造成她身心受創。(CBS影片截圖)

過程全都錄！芝警突襲搜錯屋 無辜女裸體遭反銬

2020-12-16 12:14
史灣尼根的銀行帳戶存款，在世界各地遭盜領，而他卻一無所知。(abc視頻截圖 )

儲蓄遭盜領一空 芝男陳述慘痛經歷

2020-12-22 14:48
一名男子偽裝成3M口罩供應商，騙取德州政府的1665萬元匯款。(Unsplash)

德州1665萬元買口罩 一片都沒到

2020-12-18 22:26
喝咖啡不宜過量，適量最健康。(Getty Images)

適量飲用咖啡 有益健康

2020-12-16 15:10
伊州醫院每五家就有一家面臨嚴重人手短缺問題。(愛德華醫院臉書截圖)

周薪3000還是找不到人 逾2成醫院嚴重短缺醫護

2020-12-21 12:21

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手

返家停車遭劫 芝華男當場遭槍殺 警方已逮捕16歲槍手
「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案

「600元少得荒謬」川普可能拒簽9千億紓困案
紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人

紐約華醫李旭輝獄中染新冠死亡 女兒：我父親也是人
疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了

疫苗真能抵禦變種病毒？輝瑞、莫德納回應了
為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？

為何6共和黨參議員 在紓困法案投下反對票？