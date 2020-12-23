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消除大眾擔憂 州長艾伯特接種疫苗

編譯組／綜合報導
德州州長艾伯特正在接種新冠疫苗。（KXAN）
德州州長艾伯特正在接種新冠疫苗。（KXAN）

德州州長艾伯特（Greg Abbott）22 日在位於奧斯汀市（Austin）的升華醫療中心（Ascension Seton Medical Center）接受新冠疫苗注射。艾伯特希望此舉能夠提高大眾對疫苗安全性的信任程度。

與艾伯特一同注射疫苗的人包括德州衛生廳長海勒施塔特醫生（Dr.John Hellerstedt）。海勒施塔特表示此舉是為了表達對疫苗的有效性和安全女性的充分信任。

艾伯特說，他希望向德州人表示，接種疫苗既安全又簡單。艾伯特還進一步表示他不會讓德州人去做他本人並不想做的事情。

艾伯特還說，最近出爐的一項報告說有超過一半的德州人，因對疫苗的安全性有擔憂而不願或不確定是否會接種疫苗。而他此次接種疫苗的目的就是消除這樣的擔憂。

與此同時，一些有資格接種疫苗的醫護人員也選擇不接種疫苗。德州技術醫生協會成員貝克醫生（Dr.Teresa Baker）表示，有許多人對是否接種疫苗有一定的保留。她有一些尚未接種疫苗的同仁也選擇觀望疫苗的成效。

在網絡上，對州長接種疫苗一事的反應呈兩極化。一些人認為艾伯特在疫情期間的防疫政策屢屢失敗的情況下，不應成為第一批接種疫苗的人。但也有人認為艾伯特在接種疫苗上以身作則，有增強公眾對疫苗信任程度的效果。

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