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越多德州人相信「氣候變遷」正發生

奧斯汀訊
休士頓大學發現越來越多的德州人相信氣候變遷正在發生。(休士頓大學網頁)
休士頓大學發現越來越多的德州人相信氣候變遷正在發生。(休士頓大學網頁)

德州美國最大的能源出產州，因此官員與州民對「地球暖化」抱持比較懷疑的態度，但休士頓大學最近所做的民調指出，越來越多的德州人相信「氣候變遷」確實正在發生。

石油和天然氣是德州最大的經濟支柱，眾多的州民在能源行業中任職，因此限制能源業的措施普遍受到官員和民眾抵制。有鑑於總統當選人拜登上任後將大幅翻轉川普的能源政策，休士頓大學石油工程系與哈比公共事務學院對氣候變遷(Climate change)向州民進行民意調查。這份報告日前發布，指出德州州民對環境污染與地球暖化的心態，已經很接近全美國的平均水平。

石油工程(Petroleum Engineering)系教授克瑞許那穆提(Ramanan Krishnamoorti)也是休士頓大學的首席能源長(Chief Energy Officer) ，他指出全美國平均每三個人中，有兩人對氣候變遷感到憂慮，在德州則是60%。55%的美國人認為石油與天然氣業者蓄意誤導人民，淡化氣候變遷的問題，德州人中有49%認同這個觀點。

56%的美國人認為政府應該提倡、誘導及資助「碳管理科技」(carbon management technologies) 的開發，德州人也有53%贊同。64%的美國人認為「水裂解採油氣法」(hydraulic fracturing)有害環境，德州人有61%同意。大多數的德州人現在也表示，願意多付稅金幫助管控氣候變遷的問題。

哈比公共事務學院「公共政策中心」(Center for Public Policy)主任品托(Pablo Pinto)指出，德州州民現在比較關心氣候變遷問題，但是對自己所能做的舉動卻不夠了解，尤其是年紀比較大的人對可採政策的認識不多，他們不瞭解碳稅(carbon taxes) 、廢氣排放交易系統(emissions trading systems)的作用方式，也不清楚煉油廠與發電廠可以用什麼科技來減少廢氣排放，有鑑於此，休士頓大學將多用講習會等方式來教育大眾。

德州 美國 氣候變遷

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