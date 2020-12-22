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罕見「聖誕之星」天象 前次發生800年前

德州訊
木星、土星兩星趨近「大邂逅」示意圖。(摘自5NBCDFW圖)
木星、土星兩星趨近「大邂逅」示意圖。(摘自5NBCDFW圖)

21日晚間，在夜空中出現一個罕見的天文奇觀，上一次發生這種天象是在近800年前。在德州北部晴朗夜空中就可目睹這一奇觀：聖誕之星（Christmas Star）。

據5NBCDFW消息，雖然稱它是聖誕之星，其實是兩個氣態巨星即土星、木星距離靠近形成的天象。德州大學天文學家說，奇觀自從1226年以來，尚未發生過，這次兩顆行星相會，稱為歷史「大邂逅」（Great Conjunction）。最佳觀測時間就在21日太陽落山後的一個小時，觀測點是在西南方地平線處。由於這個期間兩星距離最為接近，以致在觀察者眼中竟成了一顆星，顯得尤為明亮。

達拉斯德州大學天文學家Mary Urquhart說，甚至在光污染較嚴重的達拉斯都很輕易看到。也適合家庭一起外出欣賞。她表示，之所以認為是罕見天象，主要是因為三顆星即地球、木星、土星，在各自軌道運行時，恰好排列在一條線上，而且距離是如此接近。發生時間恰好在冬至，又臨近聖誕節。這些因素遇到一起，真是非常罕見！她說，上一次土星、木星相合是在1623年，也就是意大利著名天文學家Galileo Galilei生活的那個年代。但因為當時被陽光遮擋，無法觀測到。

聖誕之星也稱伯利恆之星（Star of Bethlehem），是耶穌誕生時天上出現一顆特別的光體，在耶穌降生後指引來自東方的博士找到耶穌。據稱也是聖誕樹上最頂端最大的星星。

天文愛好者在臉書上貼出木星、土星「大邂逅」圖片。（Deluna Vision）
天文愛好者在臉書上貼出木星、土星「大邂逅」圖片。（Deluna Vision）

德州 聖誕節

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