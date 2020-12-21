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藝術家插旗紀念新冠逝者 警示民眾防疫

編譯組／綜合報導
藝術家Shane Reilly的院子裡插著2萬5000多面小旗子。（取自GoFundMe）
藝術家Shane Reilly的院子裡插著2萬5000多面小旗子。（取自GoFundMe）

奧斯汀的一位藝術家Shane Reilly的院子裡插著2萬5000多面小旗子，每面都代表一名死于新冠病毒的德州人。

據哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）報導，Reilly於5月啟動了該項目，因為當時他發現社區民眾根本沒有採取防疫措施，例如保持社交距離。他討厭那些不認真採取防疫措施的人，尤其他的17歲兒子有免疫功能低下的情況。他想向那些無視防疫措施，並讓其他人處於危險之中的人們發出一個簡單的信息，「別殺了我的孩子」。

為此他買了紅色、白色和粉紅色的小旗子，並開始插滿院子。他說「這些旗幟中的每一面都代表死去的母親、丈夫或某人的孩子，而這些都是真實的個體」。隨著德州死亡人數攀升，他每兩天左右都會添加一次旗幟。

他啟動了GoFundMe，並在籌款頁面寫道，「在您的幫助下，我們可以向德州政府施壓，要求他們為我們在這場悲慘疫情中喪生的母親和父親、孩子以及我們的愛人和朋友建立州立紀念館」。他的最終目標是將該裝置移到更公共和永久的地方，以紀念疫情受害者。目前他希望路過他家的人受到旗幟的影響，並受到啟發採取防疫措施。「沒有任何藉口不認為它是真實的」。

Reilly的姨媽和堂姐妹都被檢測出陽性。他談到堂姐妹時說，「她家裡有兩個小孩，他們怕他們會失去媽媽。當你六歲時，你會怎麼做？你以為媽媽快要死了。那不應該很普遍，但在這個國家正變得如此。這很可怕」，「我只是在要求人們成為英雄。戴上口罩」。

防疫 德州 疫情

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