德州失業率8.1% 超越全國平均

達拉斯晨報報導，隨著德州 新冠肺炎住院和死亡人數持續上升，德州的失業率從10月份的6.9%升至11月的8.1%，超越全國6.7%的平均值。

根據聯邦勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）數據，德州是全美上個月失業率上升的七個州之一。上月，有超過110萬德州人失業，其中達拉斯-福和市（Dallas-Fort Worth）占29萬。較前一年增加近兩倍半。

數據並指出，儘管德州上個月工作機會增加，但增長速度放緩，特別是當疫情 蔓延時，勞動力市場遭受打擊，消費者減少外出消費活動。

報告顯示，德州11月增加6萬1000個非農業工作，僅比10月增加一半。

數據也顯示部分令人鼓舞的跡象。其中休閒和酒店業增加2萬400個工作崗位，主要是餐廳，但餐廳11月收益小於9月和10月。

運輸和倉儲增加1萬6000個工作機會，反映疫情期間電子商務業務增長。且在房市熱絡情況下，建築業增加7500個工作崗位，零售商也在上月增加5800個工作職位，是自8月以來最多。

與去年相比，德州失去的工作中，75%為服務、休閒、醫療保健和政府部門。

達拉斯聯邦儲備銀行資深經濟學家Pia Orrenius說，疫情確實對服務業造成相當大影響，短期內仍不確定，由於國會無法決定紓困 方案，此情況將更糟糕。

而能源業持續萎縮。德州上個月在採礦和伐木業失去1400個工作機會，去年該行業已失去近5萬個工作崗位。但許多人對石油前景感到樂觀，部分原因是精簡組織且提高產能。