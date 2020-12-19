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加大教授：疫苗有嘔吐、頭暈、發燒副作用 表示有效

專家：新冠疫苗 首選輝瑞、莫德納

記者啟鉻／洛杉磯報導
歐競雄博士在講座中。（記者啟鉻／截屏拍攝）
歐競雄博士在講座中。（記者啟鉻／截屏拍攝）

南加大醫學院分子微生物及免疫學系主任歐競雄博士，16日在一項演講中比較目前國際主要的幾種新冠肺炎（COVID-19）疫苗，認為注射疫苗應首選輝瑞（Pfizer）及莫德納（Moderna）。他並強調，目前所謂病毒變異的說法，對疫苗效果沒有影響。

歐競雄認為輝瑞及莫德納公司疫苗，經過包括臨床前實驗、安全性及劑量實驗、安全性及成效實驗，還有大規模成效實驗，證明安全可靠。但其它疫苗效果及安全性相對差一些。在注射輝瑞及莫德納疫苗時，一般會出現疲倦、頭痛、發冷發熱、肌肉酸痛、關節痛等身體反應，他認為很正常，只要休息24小時，就會好了。

聖瑪利諾華人協會16日舉辦線上講座，主題是：新冠病毒與疫苗，邀請歐競雄主講。這是華協第二次舉辦有關新冠肺炎（COVID-19）疫情講座。歐競雄就新冠病毒疫苗產生過程，及目前世界主要疫苗性質及安全有效性做了說明。

歐競雄同時是美國微生物學院院士、美國科學促進會會士、台灣中央研究院院士。他說COVID-19病原體是一種過濾性病毒，與SARS病毒很接近。在不同年齡群中導致死亡的比例也有差異，50歲以下年齡群較低；而隨年齡愈高，死亡率升高，80歲以上感染者死亡率近15%。

他預計至2021年7月，美國會有近70%民眾注射新冠病毒疫苗，有效阻遏新冠病毒疫情蔓延。

歐競雄還談到中國研發的COVID-19滅活性疫苗，這是傳統的疫苗生產方式。也就是對病毒或細菌先培養，然後用加熱或化學劑將其滅活，從而獲得疫苗。疫苗生成對實驗室安全標準要求極高，防範嚴密。中國大陸藥廠大量生產疫苗，不清楚怎樣做到安全防護措施，應該是非常嚴謹的。

歐競雄鼓勵居民注射COVID-19疫苗，但注射疫苗後，是否安全避免感染還要觀察。他提醒若有免疫缺陷的人士，不建議施打COVID-19疫苗。現在疫情依然嚴重，即使注射疫苗，也有必要在外出時小心，盡量做好衛生避疫措施。

疫苗 美國 疫情

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