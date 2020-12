達城鄉親助防疫 分享台灣愛心

志工引導民眾領取物資社區民眾領取。(僑教中心提供)

美國 新冠肺炎疫情持續升溫,使弱勢族群更形困難。台灣 同鄉會達拉斯分會為展現愛心,並分享台灣防疫 成就,日前募集鄉親善款,並和達拉斯當地教會Shiloh Missionary Baptist Church合作,於12月12日在教會停車場發放防疫物資及口罩,吸引許多社區居民及僑胞前來領取,場面熱絡溫馨。

活動當日,志工們一大早抵達現場,進行場地佈置和包裝物資的前置工作,發放的物品包括各類應景的食品罐頭、台式小餐包及台製醫療口罩,以及印有TAIWAN字樣的帆布環保袋。同時還附上一封英文慰問信,表達台灣同鄉會對社區民眾的歲末關懷之意,闡述台灣的防疫佳績、世界有目共睹,傳達Taiwan can help. Taiwan is helping的意念。

中午12時,發放活動開始,長長的車隊在志工的引導下,井然有序、緩緩前進到定點,立刻就有志工協助將物資放到後車廂。雖然天氣寒冷,但眾人熱情不減,共發放了300份「愛心福袋」,讓領取的民眾能健康開心地和家人共度平安的節日。

此次存放物資的環保袋上印有大幅台灣圖形及Taiwan can help. Taiwan is helping的字樣,讓社區居民瞭解來自台灣的關愛。在美國疫情嚴峻的時刻,達福台灣同鄉會凝聚台美兩地的愛心,將這股暖流回饋給社區,也傳達台灣協助國際抗疫的良善形象。