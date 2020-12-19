達城鄉親助防疫 分享台灣愛心

志工引導民眾領取物資社區民眾領取。（僑教中心提供）

美國 新冠肺炎疫情持續升溫，使弱勢族群更形困難。台灣 同鄉會達拉斯分會為展現愛心，並分享台灣防疫 成就，日前募集鄉親善款，並和達拉斯當地教會Shiloh Missionary Baptist Church合作，於12月12日在教會停車場發放防疫物資及口罩，吸引許多社區居民及僑胞前來領取，場面熱絡溫馨。

活動當日，志工們一大早抵達現場，進行場地佈置和包裝物資的前置工作，發放的物品包括各類應景的食品罐頭、台式小餐包及台製醫療口罩，以及印有TAIWAN字樣的帆布環保袋。同時還附上一封英文慰問信，表達台灣同鄉會對社區民眾的歲末關懷之意，闡述台灣的防疫佳績、世界有目共睹，傳達Taiwan can help. Taiwan is helping的意念。

中午12時，發放活動開始，長長的車隊在志工的引導下，井然有序、緩緩前進到定點，立刻就有志工協助將物資放到後車廂。雖然天氣寒冷，但眾人熱情不減，共發放了300份「愛心福袋」，讓領取的民眾能健康開心地和家人共度平安的節日。

此次存放物資的環保袋上印有大幅台灣圖形及Taiwan can help. Taiwan is helping的字樣，讓社區居民瞭解來自台灣的關愛。在美國疫情嚴峻的時刻，達福台灣同鄉會凝聚台美兩地的愛心，將這股暖流回饋給社區，也傳達台灣協助國際抗疫的良善形象。