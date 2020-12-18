北一女校慶 會長偕校友齊賀

李珠校友 報告她當初創辦高中30重聚的經驗傳承。（中華文化中心執行長華啟梅提供）

美國 北一女校友基金會主辦的慶祝第117年創校紀念全球線上校慶活動，12月12日美中下午6時30分在Zoom舉行，YouTube 直播，超過千人從全球各地參與觀賞。休士頓北一女校友會會長楊嘉玲、前會長林婉珍等眾多校友們皆参與此次慶典。

活動開始之前，大紐約地區校友會副會長陳采瑜介紹基金會YouTube各種節目，北加州校友酈如丘開場主持，全體高唱校歌，興致高昂。在南加的基金會執行長黃崇飛介紹第一位嘉賓，來自台北富邦基金會執行董事、校友陳藹玲，她在社會公益事業上投注極大心力，也給美國北一女校友基金會很多鼓勵。接著是李珠校友，報告她當初創辦高中30重聚的經驗傳承，她對北一女光復樓古蹟的整建修復特別熱心熱情，除了自己慷慨解囊，也四處宣揚母校的需要、鼓勵大家捐款。

主辦單位特別用「唯天為大、如日方中、英姿煥發、北一女中」熱烈歡迎校慶活動主講人—台灣 光復後，北一女74年以來第一位男性校長，陳智源。陳校長暢談北一女的地位不受聯考演變的影響、光復樓專案的進展、經費的籌措運用。校長提到，北一女的同學「聰明、貼心，凡事全力以赴」也希望海外校友，能輔導學妹們出國追尋高等教育的目標，增進學妹們的國際觀。

基金會鼓勵大家有錢出錢，有力出力，特別製作一部短片介紹如何捐款支持母校和基金會，主辦單位邀請大家常去www.ABAF.org基金會官網和基金會的YouTube頻道欣賞各種節目。基金會的電郵[email protected]