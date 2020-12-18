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北一女校慶 會長偕校友齊賀

休士頓訊
李珠校友 報告她當初創辦高中30重聚的經驗傳承。（中華文化中心執行長華啟梅提供）
李珠校友 報告她當初創辦高中30重聚的經驗傳承。（中華文化中心執行長華啟梅提供）

美國北一女校友基金會主辦的慶祝第117年創校紀念全球線上校慶活動，12月12日美中下午6時30分在Zoom舉行，YouTube直播，超過千人從全球各地參與觀賞。休士頓北一女校友會會長楊嘉玲、前會長林婉珍等眾多校友們皆参與此次慶典。

活動開始之前，大紐約地區校友會副會長陳采瑜介紹基金會YouTube各種節目，北加州校友酈如丘開場主持，全體高唱校歌，興致高昂。在南加的基金會執行長黃崇飛介紹第一位嘉賓，來自台北富邦基金會執行董事、校友陳藹玲，她在社會公益事業上投注極大心力，也給美國北一女校友基金會很多鼓勵。接著是李珠校友，報告她當初創辦高中30重聚的經驗傳承，她對北一女光復樓古蹟的整建修復特別熱心熱情，除了自己慷慨解囊，也四處宣揚母校的需要、鼓勵大家捐款。

主辦單位特別用「唯天為大、如日方中、英姿煥發、北一女中」熱烈歡迎校慶活動主講人—台灣光復後，北一女74年以來第一位男性校長，陳智源。陳校長暢談北一女的地位不受聯考演變的影響、光復樓專案的進展、經費的籌措運用。校長提到，北一女的同學「聰明、貼心，凡事全力以赴」也希望海外校友，能輔導學妹們出國追尋高等教育的目標，增進學妹們的國際觀。

基金會鼓勵大家有錢出錢，有力出力，特別製作一部短片介紹如何捐款支持母校和基金會，主辦單位邀請大家常去www.ABAF.org基金會官網和基金會的YouTube頻道欣賞各種節目。基金會的電郵[email protected]

台北富邦基金會執行董事、校友陳藹玲， 社會服務、公益事業上投注極大心力， 也給美...
台北富邦基金會執行董事、校友陳藹玲， 社會服務、公益事業上投注極大心力， 也給美國北一女校友基金會很多鼓勵。（中華文化中心執行長華啟梅提供）
北一女74年以來第一位男性校長陳智源暢談北一女的地位不受聯考演變的影響等多項校務...
北一女74年以來第一位男性校長陳智源暢談北一女的地位不受聯考演變的影響等多項校務發展。（中華文化中心執行長華啟梅提供）

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