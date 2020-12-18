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名校保護學生 匿名上課添警語

本報記者／綜合報導
據統計，2018-2019學年有近37萬名中國學生和約7000香港學生入讀美國大學。圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。（新華社資料照片）
據統計，2018-2019學年有近37萬名中國學生和約7000香港學生入讀美國大學。圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。（新華社資料照片）

全美各大學因疫情採取線上教學，擔心師生可能因參與課堂討論中國政治敏感議題，遭港區國安法「秋後算帳」，多所精英學校趕在開學前設法「避禍」和保護學生。許多大學還未有類似作法，不過政治系教授表示，人在中國上網課的學生需「翻牆」上課，還需小心言論。

華爾街日報報導，包括哈佛大學、普林斯頓大學、賓州大學等大學，有些課程將附註「警告標語」，有的會讓學生使用「代碼」或匿名上課，還有些特別允許有顧慮學生，無須參與敏感議題討論。

目前許多大學還沒有出現附註「警告標語」的情況。南加大教授駱思典（Stanley Rosen）解釋，據他了解，該校將決定權交給每門課的老師決定，他自己通常也會在第一節課提前通知學生，這門課會有敏感題材。

他表示，其實網課討論中國政治相關話題一直都是個問題，而當下美中關係讓這個問題變得更加尖銳。尤其網課所採用Zoom都自動錄影，主要給無法來上課的學生觀看。他表示，多年教學所遇到的中國學生都在課堂上的言論非常小心。而轉至網上後，他認為人在中國上網課的學生，當然需要使用VPN連網上課和學習，可能需要繼續小心言詞。

此外，他表示自己遇到的中國學生，大部分都對中國和中國的崛起非常支持，應該不會有什麼危險。也許用代碼匿名交作業會讓他們感到安全一些，但他認為學生不太可能自己提出，應該是老師提議這樣做。事實上，中國新疆維吾爾族穆斯林集中營、天安門事件、台灣議題及共產黨合法性等政治學術話題的討論，無論是不是在網課，一直都是「敏感」話題，只是因為港區國安法，或有香港學生產生憂慮。

據統計，2018-2019學年有近37萬名中國學生和約7000香港學生入讀美國大學。

在某校念政治學碩士的中國留學生小A就表示，美中關係緊張，班上有同學和大陸僑聯關係密切，每幾個月會去匯報留學生思想動向，因此課堂發言也會注意一點。小A表示，通常中國學生政治相關課堂上活躍的就少，自己屬於喜歡積極和老師同學交流的類型。課上說到一些比較平常的政治歷史話題都沒事，但若要聊到比較敏感的話題，小A就會去教授辦公室探討，而許多教授也都理解中國學生需要承擔的風險。

不過小A也表示，其實這個問題是雙向的，不僅中國方面，很多美國人對中國學生眼光也很不同，尤其現在美國年輕人對言論自由的概念很差。小A曾在課上引用過馬克思的話，就有美國同學摔門走人。很多話也不便在美國同學面前說，例如在傳統宗教家庭長大的同學面前，討論尼采、黑格爾，必然會讓同學不快，雖不至於舉報不尊重宗教信仰，但未來交往也有麻煩。

中國留學生 美國 香港

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