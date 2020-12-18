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美南銀聖誕宴 溫馨歡樂

休士頓訊
聖誕活動短片比賽第一名Note Dept.全體員工與董事們合影。（美南銀行公關經理莊幃婷提供）
聖誕活動短片比賽第一名Note Dept.全體員工與董事們合影。（美南銀行公關經理莊幃婷提供）

美南銀行年終員工聖誕晚宴活動於10日（周四）晚在休士頓中國城內的總行大樓內圓滿舉行。今年由於疫情關係在經多方考量下，決以改變傳統聖誕聚會方式，利用網路線上視訊和電子郵件相互輔助，順利連結美南銀行在各區域的分行同歩上線，即使在疫情中也如期舉辦美南銀行一年一度的聖誕聚會。

當日下午5時在銀行營業時間結束後展開，全體行員們在線上觀看董事長李承穗、執行長Mark Simmons、總裁Mohammed Younus等人的聖誕賀詞，隨即以電子郵件通告今年獲得15及20年最佳員工服務貢獻獎名單，並於總行以現場視頻線上觀看頒獎過程。

因為疫情，同仁們無法如往年般相聚，大家皆以視頻或電話互道平安及問候。為了增加今年線上聖誕活動氣氛，銀行各部門和各區域分行特別在活動前二周，分別自製錄影短片為今年聖誕活動的比賽節目。經董事會評選，以創意、團隊、人氣程度等三項評分標準，從14個部門短片中評選最高得分前三組。比賽結果，第一名、Note Dept.得獎金500元。第二名、Lending Dept.和Main Office Lobby二組各得獎金300元，第三名、Credit Dept.可得獎金100。執行長Mark Simmons表示，雖然他沒有參與評選，但是他看了參賽的每個部門的短片。無論有沒有獲選都是最棒。

歷年來的聖誕活動節目裡最受大家關注的項目是─現金抽獎。今年最大獎項現金1,000元由總行員工獲得。當每個人都以為抽獎結束就是當晚活動的終點時，董事長李承穗隨後送來了一份意外驚喜，宣佈當晚未中獎員工每人也可獲得現金百元，現場立即響起一片高揚歡呼聲，在人人有獎的歡樂的氣氛中圓滿結束。

美南銀行15及20年最佳員工服務貢獻獎員工名單如下：

15年最佳員工服務貢獻獎有，Joy Langston、Mai Hoang、Nancy Liu、Nancy Chan、Rosa Lu 。

20年最佳員工服務貢獻獎有，Betsy Reese / Catherine Liang。

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