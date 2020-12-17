髮廊免費服務 盼獲小費活下去

休士頓一家髮廊業主為在前線工作的必要行業人員提供免費服務。（Fox電視台截圖）

休士頓一家髮廊業主，為在前線工作的必要行業人員提供免費服務，只希望求得一點小費，讓髮廊在疫情 中勉強度日。

根據Fox電視台報導，這名髮廊業主名叫貝爾（Queen Bell），她表示自從疫情爆發，髮廊生意日漸萎縮，本來有12名員工，現在只剩兩人。貝爾為前線工作人員提供剪髮、Spa等免費服務，希望小費可讓髮廊存活下去。

有很多像貝爾這樣的小企業主，在疫情中看著自己建立起來的店鋪，一點點消沉下去。貝爾說，我的員工在問我有沒有顧客，有沒有預約。但是我們沒有，她說：「這真的很難，我的心都碎了。」

在這種情況下，貝爾開始為醫護人員、商店員工、警察 等前線工作人員提供免費服務。她說，「我們可以給他們做按摩、臉部服務、修剪腳趾甲、剪髮等服務，所有都是免費。」目的不是為了賺錢，貝爾說，「僅希望可以獲得一點小費幫我們付房租。我唯一可以做的就是回饋社會，感覺這樣做上帝會保佑我。」

貝爾的店名就叫「Queen's Bee Salon and Spa」。她說，員工減少也有好的一面，就是可以保持社交距離 。她說店裡遵循CDC的防疫規定，每個房間只有一個店員和一個顧客。貝爾說，「是時候幫助彼此了，我們的國家正在經歷苦難。」

貝爾有一個五歲患有自閉症的孫子，她希望這個節假日期間可以獲得更多小費，讓店面生存下去。