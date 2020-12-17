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德州檢察長訴訟吞敗 贏政治資本

奧斯汀訊
德州檢察長帕克斯頓提出大選訴訟，籌集了巨大政治資本。 （Ken Paxton臉書）
德州檢察長帕克斯頓提出大選訴訟，籌集了巨大政治資本。 （Ken Paxton臉書）

德州檢察長派克斯頓(Ken Paxton)向聯邦最高法院提出的大選訴訟，三天之後就被拒絕受理，但政壇專家指出，這場表面看似大敗的鬧劇，給帕克斯頓籌集了巨大政治資本。

派克斯頓上周向聯邦最高法院提出的訴訟，立即得到川普的熱烈回應，接著有另外17個州的檢察長加入訴訟，川普聲稱那是美國歷史上最重要的大案子，196名共和黨國會眾議員中，有126位簽名聯署支援。但上周五傍晚，聯邦最高法院宣布拒絕受理，川普顯然情緒受到沉重打擊，那天晚上在白宮舉行的一場聖誕派對，總統本人沒有現身。

政壇專家卻表示，這場操作是派克斯頓的精彩演出，不只是德州的保守人士對他大加讚許，他也把自己推上了全國政治舞台的聚光燈下，為他的政治前程鋪路，籌集出巨額籌碼。他才57歲，即使八到12年後出馬競選總統都不嫌晚。

專家指出，莎拉裴林(Sarah Palin)在2008年與約翰馬侃(John McCain)搭檔競選，雖然裴林總是一派胡言，卻讓保守人士歡欣鼓舞，她所啟動的「瞎掰風潮」，幫助川普推上總統大位。川普的當選更證明在選舉人團的制度下，票數比對手少很多，都還有可能當上總統。

派克斯頓明暸，這股風潮方興未艾，川普之所以敗選，主要是對新冠疫情應付無方，並不表示保守勢力消退，因為共和黨在國會眾議員與地方選舉獲得重大勝利。現任德州州長艾伯特(Greg Abbott)原本是德州檢察長，派克斯頓是他的接棒人。派克斯頓在2015年1月就任檢察長，隨即就在當年7月被大陪審團以證券詐欺(securities fraud)罪名起訴，但他一再運用拖延戰術，並在2018年成功贏得連任。

專家認為，老謀深算的派克斯頓是以各種高調政治操作，為將來競選州長鋪路，他任內大力提倡的宗教自由、反墮胎、阻撓少數族裔投票途徑等政策，都深獲天主教會與基督教會的歡心。如果派克斯頓將來當上州長，就直接有了問鼎白宮的跳板。

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