我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內政部長柏恩哈德確診新冠 無症狀…隔離繼續工作

金山灣區加護空床率跌破15% 居家令全面啟動

加州科技業出走潮 落腳奧斯汀

編譯組／綜合報導
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）
矽谷企業和科技人士爆出走潮，包括Tesla執行長馬斯克。（Getty Images）

許多加州高科技公司和其高級主管，已經遷出加州或正準備這樣作，他們的新落腳地是稅賦和房價較低的地區，其中又以搬到德州奧斯汀的高科技公司最多。

自惠利特（Bill Hewlett）和普克德（David Packard）1938年在巴洛阿圖一間車庫創業以來，矽谷數十年來始終在科技界居領導地位。然而，這項事實正在改變，最明顯的證據是，惠普後裔惠普企業（Hewlett Packard Enterprise，簡稱HPE）即將把總部遷往德州。

長期駐扎在矽谷的甲骨文（Oracle）日前也宣布要把總部遷往德州。Tesla執行長馬斯克（Elon Musk）表示，他已賣掉加州豪宅，搬到德州居住。其他即將從矽谷出走的科技企業或科技人士還包括：FileTrail（從從聖荷西遷往奧斯汀）、DZS Inc.（從屋崙遷往德州普拉諾（Plano）、Dropbox執行長休士頓（Drew Houston，計畫定居奧斯汀）。

加州由於實施嚴格的新冠疫情規定，遭到部分科技企業批評，其中以馬斯克反應最激烈。有線電視新聞網（CNN）報導，部分已經離開加州的人，將出走原因歸咎於城市治理不善。

與加州相比，佛羅里達州和德州疫情規定的嚴格程度較低，加州還有惡名彰昭的高房價，加州有高個人所得稅率，反觀佛州和德州都不徵收個人所得稅。

德州奧斯汀（Austin）是最多矽谷科技公司出走的目的地，當地已有一個地區被稱為「矽山」（Silicon Hills）。奧斯汀商會（Austin Chamber of Commerce）公布的數據顯示，截至11月，今年將總部遷往奧斯汀的科技和非科技企業已有39家，包括由Palantir共同創辦人成立的創投公司8VC，Tesla也正在奧斯汀外圍興建一個4萬平方呎的園區，估計可以創造5000個就業機會，電子菸製造商Juul去年也將總部從舊金山搬到奧斯汀。

佛州邁阿密是另一個科技公司鎖定的地區。在舊金山成立的社群網站Reddit，早已在數年前就搬到邁阿密，共同創辦人歐荷尼恩（Alexis Ohanian，網球名將小威廉斯丈夫）本月初推文說：「很多人驚訝地問我：『你要如何在佛州經營事業？』三年過去了，我的事業經營得還不錯，現在也常看到新聞報導某某矽谷高層搬到邁阿密。」

創投公司Founders Fund合夥人拉波耶（Keith Rabois）上個月也表示，他將離開灣區，搬到邁阿密。

加州 德州 矽谷

上一則

演唱會擠爆狂嗨 無人戴口罩

下一則

憂12月疫情惡化 麻州州長籲雪天居家、過節不聚會

延伸閱讀

金山人語／移民火星不是夢

金山人語／移民火星不是夢
名記者：馬斯克搬到德州 不意味加州企業出走潮

名記者：馬斯克搬到德州 不意味加州企業出走潮

不滿加州法令管制「擋路」 馬斯克：我搬到德州了

不滿加州法令管制「擋路」 馬斯克：我搬到德州了
不滿加州 馬斯克：我搬到德州了

不滿加州 馬斯克：我搬到德州了
馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測

馬斯克連名下基金會都搬往德州 升高出走揣測
馬斯克：如不嚴控支出 特斯拉將股折

馬斯克：如不嚴控支出 特斯拉將股折

熱門新聞

凱瑟蒂.楊(Cassidy Yang)。(普大官網)

天倫夢碎 華裔姊妹返家團聚 遇奪命車禍

2020-12-10 01:10
楊開西(左)與姐姐楊安琪(右)不幸在日前一場車禍雙雙喪生。(Gofundme截圖)

延續孩子對世界的愛！女兒車禍雙亡 楊家父母忍痛器捐

2020-12-11 14:00
剛宣誓就職一周的新罕布夏共和黨籍眾議會議長辛奇(Dick Hinch)，9日傳出因病驟逝。美聯社

宣誓就職一周 新罕州眾議會議長染疫死亡

2020-12-11 09:29
11月20日的波士頓機場。(美聯社)

研究：全球30萬例新冠感染 恐與波士頓Biogen會議有關

2020-12-11 15:23
受害的韓裔空姐。(Des Plaines警局)

沉冤昭雪！亞裔空姐割喉案 兇嫌21年後落網

2020-12-11 11:58
聯邦公報11日公布長達419頁的政庇新規。(官網截圖)

政庇將更難了！新規今公布 30天後生效

2020-12-11 10:56

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看

川普四年造成最大傷害為何？保守派評論者這麼看
佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居

佛州棕櫚灘居民致函市府及特勤局：不想跟川普當鄰居
杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了

杭州90後「白富美」詐3億人民幣 被抓剩4萬…判決出來了
阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應

阿拉斯加1醫護接種輝瑞疫苗後 出現嚴重過敏反應
1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬

1張圖看疫情：全美確診破1672萬例 紐約州逼近80萬