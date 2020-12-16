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NCAA女子組錦標賽 聖安東尼奧全包

聖安東尼奧訊
NCAA女子籃球賽應該會在聖安東尼奧市舉行。(NCAA網頁)
NCAA女子籃球賽應該會在聖安東尼奧市舉行。(NCAA網頁)

NCAA的全國籃球錦標賽被稱為「三月瘋」(March Madness) ，今年因為新冠疫情協會準備依循NBA的「氣泡」(bubble)模式，女子組從第一輪到決賽，全部都應該會在聖安東尼奧市舉行。

這項決定在14日(周一)宣布，全國大學運動員協會NCAA年度最大的盛事就是三月瘋，今年為了防疫，男子組與女子組都準備各只在一個城市進行所有的比賽，男子組的賽事應該會在印第安納波利斯市(Indianapolis)舉辦，女子組的比賽最可能在聖安東尼奧舉行。用氣泡的方式可以比較實際的控制球員與隊職員與外界的接觸，避免在競賽期間出現疫情爆發的問題。

NCAA女子籃球委員會主席妮娜金恩(Nina King)指出，聖安東尼奧原本就被定為今年女子組最後四強(Final Four)決賽的比賽城市，現在協會希望把第一輪和第二輪的比賽也都改到這裡，這是困難的決定，但協會希望提前與地主城市商議所有後勤問題，以確定一切事項都能順利進行。如果確實達到這個目標，原本作為區域賽的德州奧斯汀、紐約州奧本尼(Albany) 、俄亥俄州辛辛那提(Cincinnati)和華盛頓州斯波坎(Spokane)就失去了主辦部分比賽的機會。

聖安東尼奧市長奈倫伯格(Ron Nirenberg)聽到這個消息以後非常高興，他指出聖安東尼奧有許多好旅館和體育館，可以應付64支球隊的一切需求，而且對本地的經濟必然有重要的助益。德州的防疫措施比較寬鬆，因此觀眾可以進場看球，這是NCAA希望在德州進行比賽的一個重要因素，譬如加州和紐約州都不會允許球迷入場。

紐約州 NCAA 德州

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