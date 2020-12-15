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躲疫情 50萬美遊客逃往墨國

編譯組／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴峻，50萬名美國遊客正逃往墨西哥。與其他地區不同的是，墨西哥不要求美國人出示新冠肺炎陰性檢測報告，入境後也不需隔離。大量湧入的美國人，對墨西哥飽受打擊的旅遊業帶來一線希望，卻也加重墨國的疫情。

洛杉磯時報報導，儘管疫情持續肆虐，但在墨西哥卡布聖盧卡斯（Cabo San Lucas）海灘上卻宛如春假。擁擠的酒吧內，穿著比基尼泳裝與泳褲的美國人喝著啤酒，戴著寬邊海灘帽在沙灘上按摩，不少人還吸著古柯鹹。

德州休士頓居民Jackson說，「我絕對會願意戴口罩在海灘上，而非不用戴口罩的家中。」

在許多國家都不歡迎外國遊客情況下，再也無法忍受居家避疫的美國人逃離當地，湧向墨西哥。數據顯示，10月分有近50萬美國人飛往墨西哥，目的地主要是太平洋和加勒比海的沿岸。

與去年10月相比，此數字下降三分之一，但與前往加拿大和歐洲的客流量下降80%相比，少了很多。因為在墨西哥，遊客下飛機後便可自由活動，只需配戴口罩。

大量湧入的美國遊客，也對今年虧損110億元的墨西哥旅遊業注入希望，卻也加劇墨西哥疫情。

上周墨西哥官方死亡人數超過11萬3000人，是世界第四高，官員預估，許多案件並未被發現，真正死亡人數可能是此數字的兩倍。

聯邦疾病防治中心（CDC）告誡民眾：「勿往墨西哥渡假」，但一些遊客認為，同樣的警告也適用於美國。

來自加州聖塔芭芭拉縣Carpinteria、45歲的Juan Castro說，「這裡比家更安全」。他說，墨西哥新冠肺炎防疫，包括商店、酒店和飯店入口處都有測體溫，比加州控制要好。

在包括卡布聖盧卡斯、聖荷西迪卡波（San Jose del Cabo）沿海20哩的濱海聖地的洛斯卡布斯（Los Cabos）縣，當地旅遊局制訂墨西哥最嚴格的安全措施。

自該地區6月解除封鎖以來，替旅遊業者、員工支付數千次新冠肺炎檢測費用。旅館只能容納五成客容量，餐廳需在午夜前關閉，酒吧不提供食物等。

這些努力下，該地區自6月以來旅遊業表現好妤預期，8月至9月增加2萬1000個工作崗位。

然而，遊客增加，疫情就激增。8月第一個星期，洛斯卡布斯每周染疫者從300人以下，飆升至最高802人。

墨西哥 美國 疫情

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