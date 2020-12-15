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莫德納疫苗最快18日批准 首批配送600萬劑

首批新冠疫苗 抵德州醫療機構

編譯組／綜合報導
安德森癌症中心員工正在搬運新冠疫苗。（MD Anderson Cancer Center/ ABC13）
安德森癌症中心員工正在搬運新冠疫苗。（MD Anderson Cancer Center/ ABC13）

第一批輝瑞新冠疫苗於14日抵達四家德州醫療機構。其中安德森癌症中心已經於當日上午獲得1萬9500劑疫苗中的4875劑。15日另有19家德州醫療機構會獲得總數為7萬5075劑的新冠疫苗。

安德森癌症中心的首席醫療官特瑞佛（Welela Tereffe）醫生表示，安德森癌症中心（MD Anderson Cancer Center）已經為接受疫苗做了很久的準備。其員工已經接受了包括管理冷藏倉庫與準備疫苗製劑的訓練。

目前安德森癌症中心已有超過80名護士志願參加疫苗管理。疫苗的分發將於16日開始。與此同時，預計15日開始接收疫苗的赫爾曼紀念醫院（Memorial Hermann）也已經準備好管理和分發疫苗的工作。

德州的醫院系統此次共獲得了1萬6575劑新冠疫苗。目前還不清楚在週二德州將分到多少疫苗，但衛生官員一進開始準備用來儲存輝瑞疫苗的超低溫冷庫。

赫爾曼紀念醫院藥物服務副主席帕特爾（Bintia Patel）醫生表示，由於多數醫院並沒有超低溫冷庫，赫爾曼紀念醫院不得不購買新的冷庫用來接收新冠疫苗。而一般的醫藥並不需要這樣的儲存條件。

同時衛理公會醫院（Methodist Hospital）也已經準備好在15日接收超過5000劑的新冠疫苗。該醫院將一共獲得1萬3650劑新冠疫苗。衛理公會醫院首席執行官佈姆（Marc Boom）醫生表示，目前該醫院一共有3萬多名員工，因此在抗疫最前線工作的醫護人員會得到接種。該醫院此次獲得的疫苗可以使該醫院較大部分的員工獲得抗體保護。

根據德州的衛生官員的說法，在醫療機構中的醫護人員和養老院中的看護人員將是第一批接種新冠疫苗。德州政府表示他們將至少為975名一線抗疫人員接種疫苗，而更多的疫苗將於本週晚些時候抵達。德州總共分到22萬4250劑疫苗。這些疫苗將在第一週裡分發給德州境內的110間醫院。

在12月11日，聯邦食品和藥物監督局（FDA）允許緊急使用輝瑞疫苗。同日美國疾病防控中心也開始允許年齡在16歲以上的居民接種該疫苗。

首批新冠疫苗抵達安德森癌症中心。（MD Anderson Cancer Cent...
首批新冠疫苗抵達安德森癌症中心。（MD Anderson Cancer Center/ ABC13）

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