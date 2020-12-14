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休士頓展迷你壁畫 關注疫情、種族

休士頓訊
休士頓城中區和UP Art Studio委託當地藝術家創作迷你壁畫。（UP Art Studio臉書）
休士頓城中區和UP Art Studio委託當地藝術家創作迷你壁畫。（UP Art Studio臉書）

休士頓城中區和UP Art Studio委託當地藝術家創作迷你壁畫，重點關注全球新冠疫情大流行和社會正義問題。

蕾妮·維克多（Renee Victor）和阿曼多·卡斯泰蘭（Armando Castelan）設計作品面對的是當今世界上一些最普遍的問題，希望能引發重要的對話，激發人們的康復和轉變。

UP Art Studio屢獲殊榮的Mini Murals項目採用交通信號控制櫃（Traffic Box），並將其轉換為藝術品。他們目前正在展出300多幅迷你壁畫。這些壁畫遍布整個城中區。

維克多的作品「Not Today Corona」（不是今天的新冠）表明，休士頓人富有韌性，關心他人，並致力於度過這前所未有的困難時期。壁畫顯示在San Jacinto和Gray的交通信號控制櫃上。

維克多說，他選擇黃色作為基色，因為需要在這段時間內保持樂觀並增加一些視覺上的愉悅。這意味著要按照政府的健康準則打敗新冠，這是一個有趣而又醒目的提醒。

卡斯特蘭的迷你壁畫位於奧斯汀和格雷（Gray），其主題是BLM（黑人的命也是命，Black Lives Matter），捕捉當前種族主義的色彩，並加入艾哈邁德·阿伯里（Ahmaud Arbery），喬治·弗洛伊德（George Floyd），科林·卡佩尼克（Colin Kaepernick）和布羅娜·泰勒（Breonna Taylor）的繪畫。

休士頓 黑人的命也是命 疫情

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