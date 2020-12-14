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德州本月疫苗量 將超確診總數

德州訊
德州州長艾伯在推文中說，德州接受疫苗劑量將超過在德州已檢測出新冠陽性的總數。(艾伯特推特)
德州州長艾伯在推文中說，德州接受疫苗劑量將超過在德州已檢測出新冠陽性的總數。(艾伯特推特)

美國首個新冠病毒（COVID-19）疫苗有望在本周初到達美國各地的醫院，在德州，疫苗的到來會比想像的要早。

據ABC13報導，美國食品藥物管理局於12月11日授權緊急使用輝瑞疫苗。疾控中心隨後接受諮詢委員會的建議，建議將劑量分發給16歲及以上的人群。

州長艾伯特（Greg Abbott）12日在推特上說，本月德州接受的劑量將超過在德州已檢測出新冠陽性的總數。

據德州衛生局稱，德州許多醫院最早將在周一和周二可開始輝瑞新冠疫苗接種。接種疫苗是自願的，非強制。

14日會收到疫苗的醫院是聖安東尼奧Wellness 360 (UTHealth San Antonio)、達拉斯Methodist Dallas Medical Center、奧斯汀UTHealth Austin Dell Medical School、休士頓MD Anderson Cancer Center。

15日將收到疫苗的醫院有達拉斯Parkland Hospital、UT Southwestern，福和市是Texas Health Resources Medical Support，休士頓Texas Children's Hospital Main、LBJ Hospital、CHI St. Luke's Health、Memorial Hermann Texas Medical Center、Houston Methodist Hospital、Ben Taub General Hospital。

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