失蹤人口協尋計畫 北德大繼續參加

NamUs利用指紋、DNA檔案與齒痕紀錄協助警方調查懸案。（KXAN）

全美失蹤人口協尋計畫（NamUs）利用指紋、DNA 檔案與齒痕紀錄協助警方調查懸案。雖然部分州已經立法要求警方及時提供相關檔案給NamUs，但NamUs總部所處的德州 卻沒有相關立法。

德州電視台KXAN報導出，因缺乏相關立法，導致北德大學（UNT）的醫學院（Health Science Center）一度不願再與NamUs合作，但事情最近出現轉變，北德大學改變態度，願意繼續參加此一由國家司法研究院（NIJ）主導的計畫。

KXAN去年披露，德州並未立法規定警方應該提供檔案給NamUs，並在最近發現NamUs面臨資金短缺的問題。但是自2011年就資助NamUs的司法研究院卻表示，雖然計畫沒有北德大學的協助，司法研究院還是會讓NamUs繼續運作，「但是我們還是希望雙方能夠繼續合作，俾利懸案早日得到答案」。

而先前一度表態，因為經費短缺與規範調整，而不會繼續參與NamUs的北德大學，也收回網站公告，並表示願意繼續參加NamUs計畫，並管理此一聯邦資料庫。但北德大學不願回應KXAN其他提問，只表示雙方仍在溝通之中。