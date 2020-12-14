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史丹福：新冠最先感染上呼吸道

記者江碩涵／史丹福報導
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）
史丹福大學最新研究指出，新冠病毒最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，未來將朝從鼻腔開始防範病毒為目標。（史丹福大學提供）

史丹福大學最新研究指出，新冠病毒將最先感染上呼吸道細胞，並與ACE2細胞上的蛋白質結合，鼻腔通道與上呼吸道是病毒進入人體的最主要入口。這項研究不僅支持口罩的確可以防止病毒傳播，同時也證實鼻噴劑、洗鼻劑也有阻斷新冠病毒感染機率。

研究指出，高血壓藥物並不會增加感染的風險。因此可以消除之前傳出，高血壓藥物有可能引發新冠病毒更容易進入人體細胞的隱憂。

史丹福大學醫學院過敏免疫學醫師暨講師Ivan Lee表示，疫情發展之初，外界傳出兩種降血壓藥物可能增加新冠病毒疫情風險，但經過實驗證實，這項傳聞並非真實。且也透過研究可發現，病毒很容易與鼻腔內的細胞結合。因此戴上口罩、遮蓋鼻子，才識正確的防疫方法。

這項研究由Ivan Lee、史丹福大學醫學院博士中山久繼（ Nakayama）等多位免疫學、耳鼻喉科、微生物學教授共同研究，並發表在「自然通訊」期刊上。

研究指出，新冠病毒會透過與細胞表面的ACE2蛋白質結合而進入人體細胞。史丹福大學研究團隊比較了肺、腎、腸子等多個器官與上呼吸道、下呼吸道的ACE2，發現感染者的上呼吸道的氣管纖毛中，ACE2蛋白質比其他器官都還要高出許多。

Ivan Lee表示，病毒透過氣管纖毛上的ACE2蛋白質結合後，挾持了人體氣管纖毛保護的功能，並藉此穿透進入人體內部，這也是病毒最先感染人體的部位。

過去的研究指出，高血壓也是導致新冠病毒病程變成重症的危險因素之一。史丹福研究團隊透過研究數百名慢性鼻竇炎患者，其中有不少人也正同時在服用ACE抑制劑等常用降血壓藥。研究發現，無論有沒有服用降血壓藥，受試者的上呼吸道ACE2蛋白質都一樣多，也因此證實了降血壓藥其實並不會增加新冠病毒感染的機率。

Ivan Lee表示，目前醫學界多數致力於透過吃藥、靜脈注射方式來抵抗新冠病毒入侵，但如果從鼻腔開始有所防範，例如在鼻腔噴藥防止感染，也許是下一個研究的主題。

史丹福大學醫學院表示，目前團隊還正在研究氣管的纖毛如何對病毒作出反應，也許未來可以提出透過纖毛規律性抖動增加鼻腔內粘液流動，來消除病毒等方法，但仍在研究中。

高血壓 史丹福大學 疫情

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