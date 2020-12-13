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華資Post Houston購物中心 明秋開幕

休士頓訊
Post Houston內部預想圖。（圖源：OMALuxigon）
Post Houston內部預想圖。（圖源：OMALuxigon）

預計2021年秋天開幕、由華商投資的Post Houston綜合商場及休閒購物中心，原本就計畫安排30家餐飲與零售店進駐，開發商Lovett Commercial本周宣布將再增加六家各具特色商店，包括：

Salt & Time Butcher Shop：提供德州自產的肉品、加工肉品與特製調味料、以及超市。

The Butcher's Burger：他們的漢堡將由牧場直送。

Lea Jane's Hot Chicken：除了炸雞外還有其他南風風味的餐點。

Taco Fuego：提供符合清真規範的墨西哥捲餅。

Gelu Italian Ice：包括義式風味在內的30款冰淇淋。

SouPreme：家傳秘方的越式料理，包括牛肉河粉。

Post Houston建案位在休士頓市中心區401號法蘭克林街(Franklin St. )，原本的喬丹美國郵局(Barbara Jordan United States Post Office)舊址，全區55萬平方呎，其中Market Hall占地5.3萬平方呎，內部裝潢將呈現霓虹風格，搭配不鏽鋼的現代感，並將供休士頓音樂節Day for Night使用。Market Hall另有兩條通道銜接5英畝大的屋頂公園 ，另外區內還有一座生態農場、音樂會舞台、及一些可調度空間供酒吧和餐廳使用。

 Lovett Commercial總裁劉明剛（Frank Liu）表示，Post Houston將充分反映休士頓的多元美食文化，現階段公佈的店家只是一部分而已，未來還會有更多店家進駐。

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