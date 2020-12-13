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州教育廳取消學年度A-F評級

編譯組／綜合報導

休士頓紀事報報導，德州教育廳（Texas Education Agency）10日宣布，由於新冠肺炎疫情影響，教育廳將暫停2020-2021學年度A-F評級（A-F ratings），但將進行德州學業準備評估測驗（State of Texas Assessments of Academic Readiness，STAAR）。

這項A-F評級，是德州教育廳制定的基準，用於幫助教師和教職員工評估學生需改進之處。但今年因新冠肺炎疫情影響，大部分學生無法於課堂上正常學習。

德州教育廳委員（Texas Education Commissioner）Mike Morath在一分聲明中說，「過去九個月的挑戰，對父母、老師和學生尤其明顯。我們繼續將兒童健康安全放首位，學校教職員工，也將同時努力確保學生學業成長。」

然而，中小學生每年要參加的德州學業準備評估測驗（STARR）將進行，「以便提供有關個別學生學習的重要資訊，教師與家長可利用這些訊息幫助學生成長。」

將STAAR測驗納入教師評估的學校，今年可選擇退出，因標準化測驗不會用於教師問責制。

今年的測驗結果，將使學校、教師和家長看到學生表現，測驗結果還將使決策者和教育領導者，了解學生在疫情之下，苦苦掙扎的情況。

休士頓獨立學區（Houston Independent School District）發表支持教育廳聲明，「此舉將使我們繼續專注於成功應對疫情帶來的挑戰，從而使我們學生能取得最大的學業成就，獲得社會情感支持。」

教育 德州 疫情

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