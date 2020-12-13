首批輝瑞疫苗 14日提供109家醫院

等待九個月後，休士頓 地區醫院為第一批運抵的輝瑞疫苗 做準備。根據德州 衛生廳（Texas Department of State Health Services，DSHS）稱，第一輪輝瑞疫苗已於本月14日上市，預計有22萬4250劑疫苗，運送至德州34縣，109家醫院。

赫爾曼紀念醫院醫療系統首席執行官（Memorial Hermann Health System）David Callender對休士頓紀事報說，「我們可在美國食品藥物管理局（FDA）提供緊急使用許可的兩天內獲得疫苗供應，最早於14日，便可提供第一批疫苗。」據悉，德州向該醫療系統提供1萬6575劑疫苗。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）日前表示，德州將從12月中開始獲得約140萬劑疫苗，也初步制訂各醫院第一輪疫苗數量。

Callender說，「這對我們來說是可喜的消息，尤其對醫護人員」他說，疫情對社區造成巨大損失，「疫苗讓我們看到黑暗盡頭，那盞光明的燈。」

根據德州衛生廳稱，首批疫苗將提供給第一線醫護人員和急救人員，若他們感染新冠肺炎，傳播風險將更大。

根據德州衛生廳，包括休士頓衛理公會貝敦醫院（Houston Methodist Baytown Hospital）、德州兒童醫院西區（Texas Children's Hospital West Campus）、德州大學醫學院偉伯斯特校區（University Of Texas Medical Branch, Webster）等20多家醫院，第一輪都可獲得數百或近2000劑疫苗。