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蘋果園區進駐 奧斯汀房市旺盛

圖與文：華奧地產提供，記者封昌明整理
蘋果及其他國際級的大公司進駐，讓奧斯汀北部形成一個新的科技園區，為當地帶來一片繁景。
蘋果及其他國際級的大公司進駐，讓奧斯汀北部形成一個新的科技園區，為當地帶來一片繁景。

奧斯汀分區和規劃委員會11月17日批准了一項對規劃開發協議的修正案，允許在7700 Parmer商業區近129英畝的土地上新建更多建築。這個商業區距離蘋果10億美元新園區不到一哩。

該案將地面停車場改造成1800套多戶住宅單元，一家擁有340間客房的酒店和8萬平方英尺的零售空間。

該案代表，Drenner Group PC主管Manda Swor稱委員會已經批准了這項請求，接下來將提交至奧斯汀市議會進行最終批准。

7700 Parmer商業園區佔地138英畝，由Accesso Partners LLC擁有。此處有95.5萬平方英尺的辦公空間，是摩托羅拉最初建造的四棟建築之一，約99%都出租給了Google，Paypal, eBay，Deloitte，Electronic Arts及Polycom等公司。據分析，該項目預計將於2024年建成。

Accesso Partners LLC曾在2018年獲得奧斯汀市的批准，允許修改7700 Parmer的開發協議，在此增加80萬平方英尺的辦公空間，Swor表示這一計劃仍在醞釀之中。

據消息指出，新辦公樓將分階段建設，根據7700 Parmer公司網站上發布的營銷材料，第一階段的面積大概為26.2萬平方英尺。開發團隊希望在2021年初獲得場地開發許可。 Studio 8 建築事務所將負責該項目。

Studio 8也將負責蘋果新園區的建築設計，蘋果10億美元新園區約有240萬平方英尺將用於辦公和研發。將由12個辦公和設施建築、停車場，一個公用設施組成，還有一個獨立的托兒所樓，以及供蘋果員工使用的酒店和會議中心。

即將建成的蘋果新園區的正推動附近的發展，而且新園區在2021年末或2022年初開放時，預計將再僱用5千名員工，該地區的辦公和住宅空間需求增肯定會上漲，也將吸引更多公司來奧斯汀北部。

與此同時，奧斯汀地區寫字樓空置率繼續攀升。據NAI Partners的一份報告顯示，第三季度寫字樓空置率為11.6%。高於今年第二季度的10.2%，也高於去年同期的9.2%。

出現該增長主要是因為越來越多公司搬出了辦公室，疫情下人們更傾向於遠程辦公。而且整個奧斯汀都在施工，據數據，過去一年創紀錄的新建築數量使寫字樓庫存增加了7.2%，至9,300萬平方英尺。

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位在加州蘋果總部前衛的造型，除了是當地的地標外，也是所有遊客必來的景點，未來奧斯...
位在加州蘋果總部前衛的造型，除了是當地的地標外，也是所有遊客必來的景點，未來奧斯汀的新園區，也將循此一模式為地方製造繁榮。
奧斯汀分區和規劃委員會批准了一項對規劃開發協議，讓新創企業為聚集。
奧斯汀分區和規劃委員會批准了一項對規劃開發協議，讓新創企業為聚集。
即將建成的蘋果新園區的正推動附近的發展，而且新園區在2021年末或2022年初開...
即將建成的蘋果新園區的正推動附近的發展，而且新園區在2021年末或2022年初開放時，預計將再僱用5千名員工，該地區的辦公和住宅空間需求增肯定會上漲，也將吸引更多公司來奧斯汀北部。

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