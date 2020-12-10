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不敵新冠 逾萬餐館歇業

休士頓訊

德州餐館協會(Texas Restaurant Association)新發布的報告指出，已經有超過1萬間餐廳停業，眼看未來幾個月疫情可能會更嚴峻，應該還會有更多的餐館會遭到淘汰。

這個數字是全國餐館協會與德州餐館協會共同製做的問卷調查發現，還在營運的餐廳中，業主指出，平均營業額下跌了24%，62%業主認為未來三個月營業額還會降得更低。這兩個餐館協會已把調查報告送給國會，希望國會在新一輪的新冠病毒紓困議案(coronavirus relief bill)中包括給餐廳發補助款，讓他們可以熬過這段艱困時期。

有鑑於新冠疫苗即將開始施打，或許半年之後經濟可以完全重啟，有些餐飲業觀察家認為現有業主不要輕言放棄，畢竟在疫情中有些餐廳的生意反而更好，有些連鎖餐館還在加速擴張，所以如果能調整營運方式，簡化作業複雜度，專做外賣與外送的生意，熬到疫情平息，立刻會有大好商機，因為有許多競爭對手已經退出市場了。

蘋果蜂燒烤酒吧」(Applebee's Grill & Bar)是美式餐飲業的代表，在這波疫情中生意受到重創，原本被認為有宣告破產的危機，但是現在主管已經看到曙光，公司總部開始為疫情後的榮景鋪路，好讓旗下餐館可以熬過最後關頭。

該公司日前宣布，德州所有分店提供下述優惠，顧客只要購買任何一種牛排餐，加12隻「雙脆蝦」(double crunch shrimp)只要多付一元，或可以選擇加一杯經典的「完美瑪格麗塔」(Perfect Margarita) 雞尾酒，只要多付五元，這項優惠持續到明年1月3日為止。

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