蒙哥馬利縣長 藥物危駕被捕

蒙哥馬利（Montgomery）縣長Mark Keough被控涉嫌在藥物影響下，涉入車禍事故，已被捕入獄。（Mark Keough臉書）

蒙哥馬利（Montgomery）縣長Mark Keough被控在藥物影響下，涉入9月發生在Woodlands的車禍 事故，目前他已被逮捕關押在縣監獄 。

根據逮捕令，車禍發生在9月10日上午7時30分左右，地點位於該縣Blue Fox路附近Grogans Mill路的西行車道上。車禍涉及三輛車，包括一輛2019年的銀色Lexus休旅 車、2015年灰色馬自達MX-6和一輛2020年雪佛蘭警車。

目擊者表示，Mark Keough駕駛的Lexus從後面撞到馬自達，然後加速駛入左車道。他相信Keough的車子隨後失控進入右車道，越過道肩，撞到停在路邊的雪佛蘭警車後部。根據警方報告稱，當時Keough被送往醫院接受治療。

調查顯示Keough由於攝入了唑吡坦（zolpidem），也被稱為安必恩（Ambien），導致他在駕駛汽車時沒有正常的精神或身體能力。對此，Keough表示，他是按照醫師指示服用了合法處方藥。

Keough 8日通過社交媒體發布視頻表示，車禍時他沒有攝入酒精和非法藥品。他處方的助眠劑數量屬於正常水平範圍內。

蒙哥馬利縣地區檢察官辦公室在9日一份聲明中說，在進行調查後，法官於8日簽署逮捕令，逮捕了Keough，罪名是受影響下駕駛、B級輕罪。Keough9日被送往縣監獄，並確定出庭日期。

以下是蒙哥馬利縣檢察官辦公室的完整聲明：在2020年12月8日，經過公共安全局調查，蒙哥馬利縣法官簽署逮捕Mark Keough先生的逮捕令，罪名是「醉酒時駕駛，屬B級輕罪的初犯」，Keough於2020年12月9日被送往蒙哥馬利縣監獄，並於2021年1月5日被指定在法院出庭。正如西奧多·羅斯福總統所言，「沒有人高於法律，沒有人低於法律。當我們要求任何人服從它時，我們也不需要獲得對方的許可。」有關此案的任何其他問題，應直接聯繫Keough的辯護律師Doug Atkinson。