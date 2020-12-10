福遍縣疫情警報 升至最高等級

福遍縣(Fort Bend County)9日將新冠病毒社區風險，提高到最高等級。（福遍縣府網站）

福遍縣(Fort Bend County)在9日將新冠病毒（COVID-19）社區風險，提升到最高等級。福遍縣縣長KP George宣布，該縣情從橙色升高到紅色，該縣地區陽性確診率，繼續朝著上升方向發展。

據FOX26電視台報導，KP George表示，醫院系統正在加班工作，以準備增加工作量，並與德克薩斯醫療中心進行協調。新冠疫情檢測 需求量很大，且檢測仍是追踪疾病傳播的基石。

他說，州長的戴口罩或面罩命令、禁止舉行群眾集會等措施，在過去幾個假期中，幫助抵抗新冠確診人數猛增，但隨著聖誕新年假期開始，現在看到警報趨勢。由於確診數量猛增，加護病房(ICU)病床以無法接受的速度被填滿，醫療系統處於危險境地。這個假期，希望德州 民眾能戴著口罩、接受測試，並取消聚會抗擊新冠病毒，這樣就能保護自己和所愛的人。

新冠病毒風險等級最後一次變化，發生在感恩節前幾天，那時風險類別從黃色增加到橙色。現在該縣屬於紅色高風險，鼓勵居民待在家裡並注意安全。

根據該縣的防疫指導，紅色類別表示疫情廣泛蔓延，醫療體系（包括醫院，檢測和追踪能力）非常緊張。

縣為紅色等級活動提供以下指導：避免任何規模的聚會、避免不必要的商務和個人旅行、盡可能避免公共交通工具、保持良好的衛生習慣和遠離人群、取消探訪療養院、長期護理機構和醫院。