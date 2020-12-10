無視輕症新冠 加速病毒蔓延

福遍縣衛生與公眾服務局局長強森－敏特。（KHOU-11）

德州 各地新冠確診比例都在增加，例如福遍縣篩檢 的陽性比例就達11%，11月時僅5%。但正如福遍縣衛生與公眾服務局局長強森-敏特（Jacquelyn Johnson-Minter）在議會詢答時所說，越來越多人就算出現新冠感染症狀，但是因為狀況不太嚴重，因此根本不加理會也不做篩檢，使病毒加快傳布，這才是導致新冠病患越來越多的原因。

KHOU-11報導：哈里斯縣篩檢的陽性比例一直在9%上下，人口較多的郊區可能更高；蓋文斯頓縣11月29日當周的陽性比例為12%，11月1日僅5%；蒙哥馬利縣11.6%，當地公衛官員證實此為歷史新高；布索里亞縣（Brazoria County）12月第一周為13%，倍於11月的7%。

強森-敏特在詢答時告訴縣政委員，縣內的確診案例已經接近2.5萬人，過去兩周就有5000人染病，跡象顯示新冠正在縣內廣泛傳染且不受控制。她說，醫院的新冠病人也在增加。但是她指出，越來越多人忽略輕症的新冠，而且不願進行篩檢或居家隔離，才是背後原因。

強森-敏特說，新冠疲憊是普遍現象，正因為大家都懶了，不願勤洗手、戴口罩、減少活動、保持距離，也不管不理新冠感染的後果，因此公部門的風險評估、正確決策才更重要。她呼籲，出現疲勞、頭痛、鼻塞、喉嚨痛的人，不要再把它們當成過敏 或鼻炎，應該進行篩檢並居家隔離。