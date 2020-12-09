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德州標準學測照常舉行 延至兩周

編譯組／綜合報導
儘管疫情嚴重，德州州級標準考試依然進行。(Unsplash網頁)
儘管疫情嚴重，德州州級標準考試依然進行。(Unsplash網頁)

儘管州議員們曾建議取消，德州州級標準學測（STAAR）的12月期末評估（EOC）將在8日至18日舉行，其中代數I、生物、美國史將在8日至11日舉行，英文I也在8日，英文II則在10日。補考部分，書面的STAAR評估，如果包括書寫測驗則必須在11日之前送卷，沒有書寫的則能延後到18日送卷。

雖然新冠疫情再起，但是德州教育廳仍然決定照常舉行STAAR EOC，而且基於監考需要，就算在家上課的學生，也必須返校親自參加測試。但是考慮防疫，因此將測驗時間延長為兩周，增加時間安排的彈性。教育廳官員表示，這次測試非常關鍵，因為德州必須評估新冠對學生學習到底帶來多大傷害。

奧斯汀獨立學區（Austin ISD）對於學生返校測驗的安全則做了特別要求，包括：校區必須遵守既有防疫規定；學生與教職員到校時都須接受篩檢；社交距離、個人防護設備（PPE）與塑膠玻璃隔板；校區定期消毒。

2021年4、5 月的三至八年級STAAR與 EOC可能將受試期延長至5周。6月的三至八年級STAAR與 EOC可能舉辦兩周。雖然部分議員要求，教育廳取消學測，或至少不要將成績作為學校或學區評鑑之用，但教育廳表示尚未決定。

教育 德州 學區

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