染新冠康復 「瓊斯家族歌手」再傳福音

頗負盛名的「瓊斯家族歌手」多位成員染疫後復出。(Jones Family Singers網頁)

五年前開始聲名大噪的「瓊斯家族歌手」(Jones Family Singers)福音樂團，主任牧師和他的四個女兒同時感染新冠病毒，經過幾個月的康復，他們盼望近期內可以再度公開演唱傳教。

有些家長在孩子小的時候就熱衷於培育成某種特殊專長的奇才，譬如籃球、棒球、啦啦隊、鋼琴演奏等，但是休士頓五旬節基督教會的主任牧師福瑞德瓊斯(Fred Jones)在七個兒女很小的時候，就帶領他們唱福音樂曲(Gospel songs) ，幾十年來在他們的小教會中帶給教友歡樂，瓊斯一家人則在傳教歌聲中得到極大的滿足。

2015年瓊斯家族得到矚目，五年來他們已經在美國 大小城市巡迴演唱幾百次，還到過另外八個國家表演，有一個名叫「耶穌與瓊斯家庭」(Jesus and the Jones)的紀錄片最近將會上映，記述這個樂團的成長過程。3月份疫情 爆發以後，公開演唱嘎然而止，為了維繫粉絲的熱情，他們開始用虛擬演唱會繼續表演。

在6月底的一次虛擬演唱會半途，71歲的瓊斯牧師已感不適，隨後他的四個女兒也出現症狀，一個星期後五個人都住進醫院。女兒們四天後就出院，但瓊斯牧師前後在醫院待了好幾個星期，有幾天他在高燒中胡言亂語、神智昏迷，家人還以為他熬不過這一關。等到他終於出院時，他已經瘦了30磅。

瓊斯牧師住院期間，樂團在9月初又重新開始虛擬演唱會，但大家都懷念從前現場演唱的氣氛，如今疫苗 即將開始接種，他們希望很快又可以與大眾面對面的交流，重享沉浸於用歌曲傳揚福音的快樂。