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山獅攻擊男子喪命 動物部門質疑

虎德縣訊
德州男子疑被山獅咬死，但官員開始懷疑山獅可能無辜。(德州野生動物廳)
德州男子疑被山獅咬死，但官員開始懷疑山獅可能無辜。(德州野生動物廳)

德州一名28歲男子惠特利 (Christopher Allen Whiteley)失蹤，警方尋獲屍體後經由驗屍官辦公室調查，發現該男子可能死於山獅攻擊，但當地動物部門提出質疑，這名男子是否真的命喪山獅之口。

根據虎德縣(Hood County)警局5日公佈的一則新聞，警方在周四（3日）開始尋找居民惠特利，而他最後一次出現在公眾視線是在2日凌晨。虎德縣警局稱，調查人員搜尋了附近的林區，發現惠特利的屍體。驗屍的初步結果確定他死於野生動物襲擊，可能要歸咎於一頭山獅。

警局隨後向美國農業部一名山獅捕獵者尋求協助，但德州公園和野生動物部對惠特利是否遭到山獅襲擊表示懷疑。

德州公園和野生動物部於日前發布消息稱，沒有任何證據表明在發現受害者的地方，發生過山獅掠奪性襲擊。對現場進行調查的美國農業部野生動物服務局捕獵者也得出相同結論。據該部門稱，德州目前暫未有發生山獅的致命襲擊，最近證實的是約在100英里外的達拉斯縣發現一頭山獅。新聞稿中還稱，美洲獅極少對人發動致命襲擊，在過去100年中，全國範圍內因山獅襲擊造成的死亡人數不到30人。

警局發言人Johnny Rose表示，虎德縣警局支持泰倫特縣驗屍官辦公室的初步調查結果，該結果排除了自殺或殺人事件。在他們看來，得出這樣的結論有可能是兩個來自不同領域的專家的報告的相互矛盾。作為調查的一部分，虎德縣警局還將繼續收集居民在該地區發現山獅的照片和陳述，並敦促居民注意周圍的環境，建議在夜晚將寵物和幼童留在室內。

德州 美國 農業部

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