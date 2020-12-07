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休士頓新冠住院數 兩周上升30%

編譯組／綜合報導
在過去兩周裡，休士頓地區的新冠住院病患人數上升大約30%。(德州醫療中心臉書)
在過去兩周裡，休士頓地區的新冠住院病患人數上升大約30%。(德州醫療中心臉書)

德州醫療中心（Texas Medical Center）醫生表示，在過去兩周裡，休士頓（Houston）地區的新冠住院病患人數上升大約30%。

德州醫療中心傳染病專家歐綽斯基（Luis Ostrosky）預測德州的下一個新冠住院人數的爆發期將在12月中旬出現。但他認為並不會超過德州在2020年夏天達到的住院數峰值。

歐綽斯基表示，他目前並不擔心德州醫療中心會面臨病床緊缺的情況，但他表示更多的醫療病床和手術病床需要被轉為重症監護病床，以照料那些病情嚴重的新冠病人。根據德州醫療中心的數據，目前德州的1117名新冠住院病人中，有299人在加護病房。這證明超過四分之一的新冠住院病人的病情嚴重。

歐綽斯基表示由於人們不顧疾控中心（CDC）的警告而在感恩節期間聚會，因此德州的新冠數據會繼續上升。

根據德州衛生局（Texas Department of State Health Services）的消息，截至12月5日，休士頓地區9.25%的住院病人感染了新冠病毒，這一數字在過去一周裡上升了15%。

「那些否認新冠疫情的人看不到周圍的死亡和疾病。」歐綽斯基說，「但僅僅因為你看不到，不代表疫情就不存在。」

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