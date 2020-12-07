休士頓市長將公開接種疫苗 為安全背書

休士頓市長特納表示新冠疫苗本周將獲批。(特納臉書)

休士頓 市長特納（Sylvester Turner）在接受採訪時表示，他預估聯邦食品暨藥物管理局（FDA）會在12月10日批准輝瑞（Pfizer)研發的新冠疫苗 。特納表示該消息雖然激動人心，但居民們依然應當對病毒保持警惕。特納還表示，一旦他得到新冠疫苗，他將會公開接種疫苗為其安全做擔保。

特納在採訪中引述醫療機構的研究報告，表示目前因新冠病毒病故的病患已經超過癌症和心臟病 。特納說目前對抗病毒的最好的方法，就是佩戴口罩和保持社交距離。而減緩病毒擴散的最有效的手段，就是新冠檢測和對病毒接觸者（Contact Tracing）的追蹤。

「我們的傳染追蹤項目比之前任何時期都有效。」特納在接受採訪時表示。

目前休士頓共有400名傳染追蹤專家。特納鼓勵市民在防疫上與他們合作。特納還表示，傳染追蹤專家在打電話給市民時，不會告訴市民感染新冠病毒的人士的名字，更不會詢問可能導致市民隱私洩露的個人信息，例如社會安全號和銀行卡號。他們只會要求居民提供一些基礎信息，以提醒那些與新冠病毒密切接觸者有來往的人，並建議市民盡快進行新冠檢查。