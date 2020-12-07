命案不斷 休士頓暴力週末

12月5日到12月6日，休士頓 發生多起導致人員傷亡的重案，堪稱暴力週末。最近的一起重案發生在12月6日凌晨4時，一輛車在里奇蒙街（Richmond）發生車禍 ，司機當場死亡。

在休士頓西南部，兩名居民在週六晚上8時40分左右到遭到槍擊，地點位於Court Road和South Post Oak附近。目前尚無對案情細節以及受害者狀況的報告。

週六晚上9時30分，休士頓消防局報告一棟位於休士頓東部的住宅出現火災。幸運的是所有住戶都及時撤離，無人受傷。

在週六晚上10時15分，一名民眾在休士頓南部的Almeda Road和Mowery Road的附近因遭受一起肇事逃逸事件而死亡。警方表示，一輛黑色休旅 車與一輛橘色現代Veloster轎車相撞。休士頓警局表示，Veloster車主在事發時超速行駛，車輛在發生車禍後著火。

車禍發生後，另一輛路過的休旅車的車主下車檢查Veloster駕駛的傷勢，結果被一輛從相反方向駛來的黑色小貨車撞上並拖行了30英呎。這位休旅車車主當場死亡，而小貨車司機在肇事後逃逸。

週六晚間10時30分，在Boradway和Bellfort附近，一名司機向一名與自己發生爭執的另一名司機開槍。受傷者傷情不明。週六晚間11時10分，一名男子在休士頓東南部的一個加油站被槍擊。週六午夜，一名男子在被警方拘押期間身亡。

週日凌晨1時15分，一名在蒙哥馬利縣（Monomery County）的餐館業主在一場搶劫案中被射殺。週日凌晨3時30分，一名案子在北休士頓的一個加油站被槍擊。

週日凌晨4時，哈里斯縣（Harris County）警方在阿爾蒂尼郵政路線（Aldine Mail Route）附近發現一具屍體。