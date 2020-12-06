課程表現評估考試 達拉斯學區或取消

達拉斯獨立學區考慮取消某些期末考試。（pexels）

考慮到疫情 給學生學習帶來的不利影響，達拉斯獨立學區 （DISD）有意取消學生們秋季學期的某些期末考試。該學區理事會將在本月商討，課程表現評估考試一般在1月的最後一周進行。

可能會取消的考試被稱作課程表現評估（Assessments of Course Performance），該考試成績一般佔高中生學期成績的15%，佔初中生的10%。

該項提議預計會被通過，因為目前已經有幾位理事表示讚同。其中Joyce Foreman在聽到此提議後大呼「哈利路亞，我從老師，家長學生那裡聽到很多對於學期測試的擔憂。」她說，理事會將對學期有多少測試進行評估。

如果理事會通過了取消課程表現評估考試，那麼老師可以自行決定是否舉行期末測試，但測試會像一般測試一樣，不會像課程表現評估考試那樣具有決定性。學生們秋季學期的成績將會由學期所有測試的平均成績來決定。

在秋季學期開始前的學業（Measurement of Academic Progress, MAP）考試中，達拉斯學區學生成績反應了幾個月的遠程教育 帶來的不良效果。近三分之一的學生閱讀成績下降，一半的學生數學成績下降。

目前，德州乃至美國的教育專家們都在想如何檢測學生成績，但又可以把疫情的影響考慮在內。