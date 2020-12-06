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聖誕老人疫期不缺席 隔玻璃會兒童

編譯組／綜合報導
疫情之下，小孩仍然可以與聖誕老人互動，但是必須隔著塑膠玻璃。（圖源：Half Price Books）
疫情之下，小孩仍然可以與聖誕老人互動，但是必須隔著塑膠玻璃。（圖源：Half Price Books）

達拉斯的聖誕老人今年不會缺席，因為零售業者絞盡腦汁，終於想出既遵守防疫規定，又能讓兒童與聖誕老人互動的方法。

Half Price Books推出「隔離版」聖誕老人，讓聖誕老人處於四面被塑膠玻璃環繞的「魔術箱子」裡，因此小孩看起來與聖誕老人親密互動，但是卻沒有感染風險。Half Price Books的聖誕老人已經「服務」27年，今年當然也不能缺席。

Galleria Dallas 則是讓聖誕老人坐在塑膠玻璃後的雪橇上，讓孩童距離七呎與聖誕老人合照，照片拍起來就好像小孩正在拉著雪橇帶著聖誕老人飛行。而且，為了讓小孩與聖誕老人對話，店家還安裝了對講機，所以不必大聲喊就能聽到彼此聲音。不過，Galleria Dallas採取預約制，目前已有1000多個預約、2200人合影。

Nebraska Furniture Mart則請來影像設計師Ignaz Gorischek，為它們的聖誕老人設計了類似畫像的感覺。店家的聖誕老人雖然離小孩有七呎遠，但是整個畫面看起來就像是一幅聖誕老人的畫像，別有一番樂趣。

防疫 零售業

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