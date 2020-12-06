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分發工作棘手 達拉斯不確定能拿首批疫苗

編譯組／綜合報導
AstraZeneca第三期臨床試驗的疫苗。（達拉斯晨報）
AstraZeneca第三期臨床試驗的疫苗。（達拉斯晨報）

達拉斯市府計劃讓防疫第一線人員優先接種新冠疫苗，包括急救、消防與警務人員。雖然第一批疫苗可望在12月14日送達，但是市府消防－急救部的醫療主任艾薩克（Marshal Isaacs）卻表示，達拉斯不見得能夠立刻拿到疫苗。第二批疫苗必須等到2021年1月才會送到。

按照州長艾伯特的規劃，第一線醫護人員將優先接種。但是達拉斯市府卻沒有雇用醫療院所或長照中心的第一線醫護人員，因此並不確定第一批疫苗會不會分到達拉斯。不管何時取得疫苗，市府都計劃第一線人員優先接種，然後是感染風險較高的市府員工。

雖然莫德納（Moderna）與輝瑞（Pfizer）的疫苗將要送到，但是如何將疫苗分發到各地，讓一般民眾接種變數仍多。醫療主任艾薩克表示，市府能不能直接分發，疫苗存放於何地、如何存放，如何為需要的人接種，都是問題，因此一般民眾可能要等上好幾個月才能接種。

艾薩克3日向市議會新冠特別委員會報告時指出，疫苗分發工作相當棘手，不論是聯邦、德州、縣或市府都沒碰過類似狀況，要幫第一線人員、市府員工、140萬市民接種將非常複雜。他說，配送、接種相關計畫仍在由醫療專家審定中。

疫苗 德州 防疫

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