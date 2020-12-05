阿靈頓市近1.8萬人確診 擴大口罩令

阿靈頓市近1.8萬人確診，居民只能隔著車窗打招呼。（達拉斯晨報）

泰倫特縣阿靈頓市（Arlington）12月4日已有1萬7900人感染新冠，雖然許多地方仍然開放，但是限制入場人數，並要求民眾配戴口罩，例如Six Flags Over Texas與各處公園與休閒中心。Holiday Lights慶典改為線上舉行，公立圖書館則限制入館人數。

州長艾伯特7月2日的命令，要求10歲以上的民眾，出入營業或公共場所都須配戴口罩。新冠案例超過20人以上的縣份，則不得舉行超過10人的戶外活動。

泰倫特縣縣長惠特利（Glen Whitley）11月24日擴大口罩令適用範圍，除了商業行為一律要戴口罩，室外超過100人的活動也要戴口罩。防疫規定將至少執行至2021年2月28日，違反規定的業者最高可處1000元。

阿靈頓最快12月就能收到部分疫苗 ，但不確定種類。居民如果需要篩檢 ，可以前往1624 New York Avenue的停車場接受免下車篩檢，時間為周三至周六。泰倫特縣社區學院（Tarrant County College）的東南校區也開放免費篩檢，每周七天、早上九時至下午五時。阿靈頓獨立學區 的Professional Development Center也開放篩檢，六日一的八時至四時。

另外，需要情緒協助的學生可以撥打682-867-9416，周一至周五的8時30分至下午2時30分。家長則可以透過682-867-9417尋求物資協助。